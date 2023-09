Neunkirchen. Im Oktober startet die neue Kultursaison in Neunkirchen – von alten Klassikern bis zu musikalischen Neuinterpretationen ist alles mit dabei.

Die neue Kultursaison in Neunkirchen startet im Oktober. Viele bekannte Gesichter, aber auch dem heimischen Publikum bislang unbekannte Künstlerinnen und Künstler sind mit von der Partie. Nach mehreren Spielzeiten mit Corona-bedingten Ausfällen oder Beschränkungen hofft das Orga-Team der Gemeindeverwaltung, die sechs Veranstaltungen nun allesamt ohne Einschränkungen durchführen zu können.

Spannende Coverversionen von Weltstars

Den Anfang machen am Freitag, 6. Oktober, um 20 Uhr „Vier von hier“. Die Musikerin und die drei Musiker sollten insbesondere den @coustic-Fans bekannt sein, haben sie doch alle bereits mit den „feinen Herren“ zusammengespielt und waren zum Teil sogar Bandmitglieder. Henning Bauseler und Stefan Bender haben als Gründungsmitglieder viele Jahre lang die heimischen Bühnen mit ihrem musikalischen Können gefüllt. Beim Doppel-Duo-Konzert wird Multi-Instrumentalist Henning Bauseler das Publikum gemeinsam mit Elevation-Frontfrau Eva Weber und ganz eigenen Song-Interpretationen überraschen. Lieder von Eric Clapton, Stevie Wonder und Billie Eilish erklingen in einem ganz speziellen Sound. Der Ex-@coustics-Bassist Stefan Bender wiederum hat sich mit Martin Steinmann, dem ehemaligen Erzähler der „etwas anderen Weihnachtsgeschichte“, zusammengetan. Sie verbinden kleine Geschichten – von absurd bis philosophisch - mit Musik. Eine interessante Verbindung, die man gehört haben muss.

Am Samstag, 4. November, um 20 Uhr steht Birgit Süß auf der Bühne im Otto-Reiffenrath-Haus. Die Kabarettistin wurde im vergangenen Jahr mit dem Deutschen Kabarettpreis ausgezeichnet. In ihrem Programm „Das Graue vom Himmel“ beschäftigt sie sich augenzwinkernd mit der zweiten Lebenshälfte und deren Begleiterscheinungen. Unterstützt wird Birgit Süß musikalisch von Klaus Ratzek an Tuba und Kontrabass.

Vorweihnachtlicher Klassiker in Salchendorf

Der jährliche Klassiker – das Weihnachtskonzert der @coustics – folgt am Samstag, 25. November, um 20 Uhr im Foyer der Kopernikus-Grundschule. In der Erlöserkirche in Salchendorf ist die Philharmonie Südwestfalen am Samstag, 13. Januar 2024, um 19 Uhr zu Gast.

Aus der Region stammt auch der Poetry-Slammer Tobias Beitzel. Sein ganzes Leben hat er in dem kleinen Dorf Arfeld bei Bad Berleburg verbracht und somit am Freitag, 2. Februar, um 20 Uhr im OttoReiffenrath-Haus seinen Zuhörern einiges Amüsantes über das Landleben zu erzählen.

Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet eine Multivision über Südengland und Cornwall. Der Berufsfotograf und Buchautor Kai-Uwe Küchler bringt am Freitag, 1. März 2024, um 20 Uhr traumhafte Fotos und viele interessante Informationen zu Land und Leuten mit.

Eintrittskarten für alle Veranstaltungen gibt es wie gewohnt am Empfang im Rathaus sowie über das Kartentelefon, 02735 767-0.

