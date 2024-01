Die Kreis-VHS warnt vor Bittstellern, die in Siegen und Kreuztal ihre Runden drehen. (Symbolbild)

Bittsteller Neue Masche in Siegen: Bettler wollen Geld für Deutschkurs

Siegen In Siegen und Kreuztal drehen offenbar Bittsteller ihre Runden und geben vor, Geld für Bildung zu sammeln. Die Kreis-VHS warnt.

Die Kreisverwaltung warnt vor einer möglichen neuen Betrugsmasche. Demnach haben Bürgerinnen und Bürger die Kreisvolkshochschule darüber informiert, dass Menschen in Kreuztal und Siegen von Bittstellern auf der Straße gezielt darauf angesprochen werden, ihnen einen finanziellen Zuschuss zu den Kosten eines Deutschkurses der VHS zu geben.

Teilweise werde auch konkret auf die Kosten für Lehrbücher hingewiesen. Dazu sagt die Kreis-VHS, dass alle Kurse im Fachbereich Deutsch als Fremdsprache für Menschen, die bedürftig sind und daher Sozialleistungen beziehen, kostenfrei angeboten würden. Das gelte auch für weiterführende Kurse zum Erwerb der deutschen Sprache.

Kreis-VHS Siegen-Wittgenstein: Kosten für Buch noch gar nicht bekannt

In diesen Fällen werde lediglich als einziger Beitrag erwartet, dass „ein Lehrbuch zu einem erschwinglichen Preis“ erworben werde, das die Teilnehmer dann auch in den folgenden Semestern nutzen könnten. Die entsprechenden Kurse der Kreis-VHS hätten allerdings noch gar nicht begonnen. Die aktuellen Bittsteller könnten also die Kosten für das Lehrbuch noch gar nicht kennen.

Es scheint sich daher eher um eine neue Masche zu handeln, an das Geld von Passanten zu kommen, vermutet die Kreisvolkshochschule.

