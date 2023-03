Neue Touristik-Homepage: Hilchenbach nicht nur für Gäste

Hilchenbach. Nur die Beherbergungsbetriebe gehen noch nicht mit der Zeit: Online-Buchung ist vielen nicht geheuer.

Die Stadt Hilchenbach hat eine neue touristischen Homepage. Die Seite setzt auf Fotos und ein hohes Maß an Nutzerfreundlichkeit. Die Mitarbeiterinnen der Touristikinformation haben alles Wissenswerte über Rad- und Wandertouren, Sehenswürdigkeiten, Ausflugsziele, Erlebnisführungen oder Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten zusammengefasst, eine eigene Rubrik sammelt besonders die „Schlechtwettertipps“ für Hilchenbach und Umgebung.

Durch die Einbindung externer Portale und die Nutzung moderner Gestaltungselemente sind die Seiten nun wesentlich komfortabler anzusehen und bieten außerdem mehr Service für die Gäste. Rad- und Wandertouren werden beispielsweise direkt in der Kartenansicht mit Höhenprofil angezeigt und die dazugehörigen GPS-Daten können direkt heruntergeladen werden. Alle Unterkunfts- und Gastronomiebetriebe werden übersichtlich und mit vielen Fotos dargestellt.

„Outdooractive“ ist integriert

Als besondere Highlights gibt es den neuen Imagefilm „Hilchenbach von oben“ des jungen Filmemachers Niklas Brüne und seine hochauflösenden 360-Grad-Bilder von ausgewählten Plätzen zu sehen. Alle Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Wander- und Radtouren oder der lokalen Gastronomie werden aus dem Portal „Outdooractive“ gezogen. Daher müssen Anbieter künftig nur noch dieses Portal aktualisieren. Die Veranstaltungshinweise kommen von der städtischen Homepage.

„Es wird eine Herausforderung sein, immer aktuell zu bleiben“, sagte Kerstin Broh vom Stadtmarketing, als sie die neue Seite im Infrastrukturausschuss vorstellte. Dass nur weniger Unterkünfte direkt über die Seite online gebucht werden können, liegt aber nicht an der Stadt. „Daran arbeiten wir noch“, sagte Kerstin Broh, „die meisten Anbieter wollen das immer noch lieber telefonisch oder per Mail machen.“ Der neue Internet-Auftritt, der sich durchaus nicht nur an Gäste, sondern auch an Hilchenbacher selbst wendet, kam gut an. „Das ist genau der richtige Weg“, sagte Oliver Schneider (CDU). „Das gefällt mir sehr gut“, sagte Peter Kraus (UWG).

Zu erreichen ist die Seite über www.hilchenbach.de oder direkt über tourismus.hilchenbach.de.

