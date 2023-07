Grund. Bald hat der Heimatverein Grund einen eigenen Backes – damit geht für die Menschen im Dorf ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Alle Infos:

Nur noch der Dachstuhl fehlt. Dann sind die gröbsten Arbeiten erledigt. Der Heimatverein Grund hat sich nach langer Planung den Wunsch nach einem Backes erfüllt. Direkt vor dem Dorfgemeinschaftshaus an der Jung-Stilling-Straße wird noch gemauert, als Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis, Alina von Germeten, im Referat des Bürgermeisters verantwortlich für den Bereich Heimat, sowie Lutz Heßelmann, Beratungscenter-Leiter bei der Sparkasse Siegen, sich das Ergebnis vor Ort anschauen.

5000 Euro, also die Maximalfördersumme, hat die Stadt Hilchenbach dem Verein aus der Sparkassenförderung für gemeinwohlorientierte Projekte übertragen. Damit war der Ofen-Bausatz schon fast bezahlt. Die übrigen Kosten, die sich vermutlich ebenfalls auf rund 5000 Euro summieren, übernimmt der Heimatverein. Viel Recherche ist dem Bau des Backhauses vorausgegangen. So haben sich die Grunder im Vorhinein zahlreiche Bausätze angeschaut. Auch der richtige Standort musste gefunden werden. „Es war ein bürokratischer Akt“, erinnert sich Vereinsvorsitzender Nick Stein.

Im Mai haben die rührigen Mitglieder mit dem Bau begonnen. Die Altersspanne der Helfer reicht dabei bis fast 82 Jahre. „Das ist ein echtes Mehrgenerationenprojekt“, lobt Kyrillos Kaioglidis. Gegen Ende des Sommers soll der Backes angeheizt werden. Künftig wird vermutlich einmal im Monat ein Backtag stattfinden. Dann bietet der Heimatverein Brot, Kuchen oder Pizza an.

Die Grunder können aber auch eigenen Teig mitbringen. Klar ist: Der Backes kommt gut an im Dorf. „Einige sind extra deswegen in den Verein eingetreten“, weiß Nick Stein. „Wir kommen dann noch mal vorbei, wenn der Backes in Betrieb ist“, kündigt Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis an.

