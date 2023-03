Neuer Bücherschrank in Siegen: Wo nun gestöbert werden kann

Siegen. In aller Ruhe stöbern und dann vielleicht das richtige Buch finden – das können Bürger in Siegen. Dort gibt es nun einen neuen Bücherschrank.

Wer auf der Suche nach einem spannenden oder interessanten Buch ist, könnte nun vor dem Stadtteilbüro am Fischbacherberg in Siegen fündig werden. Dort steht seit Kurzem ein neuer, offener Bücherschrank. „Das Angebot am Fischbacherberg ist bereits der 318. offene Bücherschrank, den wir fördern“, sagt Patrick Plate, Pressesprecher bei Westenergie. „Überall in unserem Einzugsgebiet möchten wir so etwas für Leseförderung und kulturellen sowie gesellschaftlichen Austausch tun. Unsere Bücherschränke haben sogar ein eigenes Design, dass es so sonst nirgends zu kaufen gibt.“

Die Beteiligten

Der Bücherschrank am Fischbacherberg ist bereits der zweite seiner Art in Siegen. Auch im Westenergie-Park steht eine solche „Mini-Bibliothek“. In beiden Fällen ist es ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Siegen und Westenergie. Der Standort des Schranks am Fischbacherberg ist dabei nicht zufällig gewählt. Schon seit vielen Jahren werden regelmäßig Bücher im Stadtteilbüro am Fischbacherberg abgegeben, die wiederum von anderen abgeholt werden. Darum war die Kooperation „Der Berg lebt!“ an den Bezirksausschuss West herangetreten, der sogleich mit verschiedenen Akteuren Gespräche aufnahm, um den Bewohnern des Fischbacherbergs die Gelegenheit zu bieten, auch unabhängig von den Öffnungszeiten des Stadtteilbüros Bücher austauschen zu können. „Als die Stadt mit ihrer Anfrage auf uns zukam, waren wir sofort dabei“, so Patrick Plate.

Auch der Heimatverein Achenbach und die Kommunale Entwicklungsgesellschaft (KEG), die den Platz für den Schrank zur Verfügung stellt, unterstützen das Angebot, genauso wie die Kooperationspartner von „Der Berg lebt!“, eine Arbeitsgemeinschaft, an der sich der Verein „Fischbacherberg aktiv“, der Verein für soziale Arbeit und Kultur (VAKS), „DIAS.komm“ und das Stadtteilbüro beteiligen. Mit Wolfgang Peun von „Fischbacherberg aktiv“ und Helen Herman vom Stadtteilbüro konnten auch zwei Paten für den Bücherschrank gefunden werden.

Gesponsert wurde der Schrank von der Stadtverwaltung Siegen und Westenergie. Foto: Anne Boulkaboul

Die Ziele

Bei der Enthüllung des Bücherschranks war auch eine Gruppe aus dem evangelischen Kindergarten und dem AWO-Kindergarten Fischbacherberg mit dabei. Nachdem die Geschichte „Der Ernst des Lebens“ vorgetragen wurde, enthüllten die Kinder gemeinsam mit Bürgermeister Steffen Mues und Patrick Plateden Schrank und stellten gleich gemeinsam das mitgebrachte Buch hinein.

Gerade für Familien mit geringem Einkommen sei ein Zugang zu Büchern und Bildung wichtig, betonte Steffen Mues. Ein weitere Vorteil sei die Nachhaltigkeit: „Jedes Buch bekommt eine Chance, mehrfach gelesen zu werden, anstatt im Papiermüll zu landen.“ Man wisse nun auch, wo man gelesene Bücher abgeben könne und neue finde. Das spare Papier und schone die Umwelt, berichtet Steffen Mues. Das Angebot fördere darüber hinaus auch die Nachbarschaftlichkeit.

Denn aus den Häuserstrukturen ergebe sich eine gewisse Anonymität – ein solches Angebot an diesem belebten Treffpunkt sei ein gutes Mittel, um zusammenzukommen. Weil es keine Ortsteilbibliotheken mehr gebe, sei der Bücherschrank eine schöne Option für jeden Stadtteil.

