Kreuztal. Kreuztal stemmt sich gegen das Praxissterben – erfolgreich. Die Stadt unterstützt Ärzte dabei, dass sie gute Arbeitsbedingungen haben.

Eine wohnortnahe hausärztliche Versorgung sicherzustellen wird insbesondere im ländlichen Raum immer häufiger zu einer Herausforderung. Viele niedergelassene Ärztinnen und Ärzte haben inzwischen Schwierigkeiten, für ihre Praxis und somit auch für ihre Patientinnen und Patienten eine Nachfolge zu finden. Mit Unterstützung der Stadt Kreuztal konnte die medizinische Versorgung in Ferndorf nun für die Zukunft gesichert werden.

Die Stadt habe sich bereits vor einigen Jahren intensiv mit der Frage befasst, an welchen Stellschrauben eine Verwaltung drehen kann, um auch künftig eine sichere hausärztliche Versorgung gewährleisten zu können, heißt es in einer Mitteilung. Bürgermeister Walter Kiß: „Durch individuelle Unterstützungsförderungen ist es uns über die Jahre gelungen, mehrere Arztsitze über das gesamte Stadtgebiet zu erhalten und ein generelles ansiedlungsfreundliches Klima zu schaffen. Unter Ärztinnen und Ärzten, die mit dem Gedanken spielen, eine eigene Hausarztpraxis zu eröffnen, hat sich Kreuztal bereits als attraktiver Standort etablieren können.“

Ferndorfer Hausarztpraxis Jabbour zieht um – und gewinnt neuen Mediziner

Aktuelles Beispiel, dass das Konzept funktioniert, ist demnach der Umzug der Ferndorfer Hausarztpraxis von Salim Louis Jabbour, der im vergangenen Jahr die Praxis von Dr. Hartmut Inacker übernommen hat: Anfang Oktober ist die Praxis an der Marburger Straße aus der altehrwürdigen Villa in ein benachbartes, modernes und deutlich größeres Gebäude umgezogen und befindet sich nun rechts neben der Ferndorfer Apotheke. „Die Fläche in der Villa wurde einfach zu knapp für unser wachsendes Team. In den neuen Praxisräumen haben wir nun mit 300 Quadratmetern doppelt so viel Raum zur Verfügung und können unseren Patientinnen und Patienten eine zeitgemäße Versorgung mit modernsten Geräten ermöglichen“, so Jabbour. Man hoffe, dass sich alle hier mindestens genau so wohl fühlen wie am alten Standort.

Nach wie vor unterstützt Dr. Inacker den Betrieb seiner ehemaligen Praxis, indem er in der Regel an zwei Tagen pro Woche ebenfalls dort praktiziert. Der zusätzliche Raum wurde auch notwendig, weil mit Magdi Labbad Frashi ein weiterer Hausarzt seinen Sitz in der jetzigen Gemeinschaftspraxis aufbaut. Labbad Frashi ist Facharzt für Innere Medizin sowie Notfallmedizin und hat mehrere Jahre als Oberarzt im Siegener Marienkrankenhaus gearbeitet. In den vergangenen Monaten hat er seine Weiterbildung zum Allgemeinmediziner in der Praxis von Jabbour absolviert, heißt es weiter Mit dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten kann Labbad Frashi nun einen eigenen und somit zusätzlichen Arztsitz in Ferndorf anbieten: „Ich habe hier die idealen Voraussetzungen für den Start meiner hausärztlichen Tätigkeit gefunden und freue mich sehr, meinen Patientinnen und Patienten nun in einer so modernen Praxis eine breitgefächerte Diagnostik nach neuestem Standard anbieten zu können.“

In Littfeld tritt die Stadt Kreuztal als Vermieterin für Arztpraxis Mangold auf

Besonderen Dank richteten Jabbour und Labbad Frashi an die Apotheker und Bauherren Harbaum-Neuhaus, die das Gebäude auf die Bedürfnisse der jetzigen Nutzer ausgerichtet haben: „Wir sind sehr glücklich, nun in diesem modernen Neubau praktizieren zu können. Vor allem die unmittelbare Nähe zur ehemaligen Praxis ist ideal, um den Patientinnen und Patienten einen sanften Übergang zu ermöglichen.“ Um Magdi Labbad Frashi bei dem Schritt in die Niederlassung zu unterstützen, hat die Stadt Kreuztal laut Mitteilung die Neuanschaffung der Praxiseinrichtung gefördert.

Zuletzt hatte sich die Stadt dafür eingesetzt, dass die einzige Littfelder Hausarztpraxis – geführt von Dr. Inge Mangold – bestehen bleiben kann. Dazu hatte die Stadt eine neue Immobilie aufgetan, die sie nun als neuen Praxisstandort an die Medizinerin vermietet. Aber auch in Fellinghausen, Buschhütten und Ferndorf konnten Praxisstandorte mithilfe unterschiedlicher Unterstützungsmaßnahmen der Stadt erhalten oder sogar wiederbelebt werden. Ziel der Bemühungen ist es, die wohnortnahe hausärztliche Versorgung der Kreuztaler Bevölkerung im Rahmen der städtischen Fürsorge- und Vorsorgepflicht weiter zu gewährleisten und ein drohendes Praxissterben zu verhindern.

