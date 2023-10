Neuer Mann bei Verdi Siegen: „Zuversicht organisieren“

Siegen. Michael Schnippering ist neuer Geschäftsführer der Gewerkschaft Verdi in Südwestfalen. Vorgänger Jürgen Weiskirch ist in Rente gegangen.

Der ver.di Bezirk Südwestfalen hat einen Wechsel an der Spitze vollzogen. Der langjährige Geschäftsführer Jürgen Weiskirch ist in den Ruhestand gegangen. Seine Nachfolge tritt Michael Schnippering an. Der 57-Jährige war neun Jahre lang Gewerkschaftssekretär im Fachbereich B - Gemeinden im Bezirk. Stellvertretende Geschäftsführerin bleibt weiterhin Bettina Schwerdt. Jürgen Weiskirch war 1991 als Gewerkschaftssekretär zur damaligen Gewerkschaft ÖTV gekommen, 1998 wurde er Geschäftsführer. Seine berufliche Laufbahn hatte Jürgen Weiskirch bei der Bundesbahn begonnen, danach arbeitete er bei der Kreisbahn .

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

„Aufgepeitschte gesellschaftliche Stimmung“

Während seiner Tätigkeit als Musiktherapeut in der Celenus Klinik für Neurologie Hilchenbach (ehemals AHG AG), engagierte Michael Schnippering sich in der Mitarbeitervertretung und übernahm ab 2003 die Funktion des Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrates. Ab 2004 wurde er als Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat des AHG-Klinikkonzerns gewählt. 2014 übernahm er die hauptamtliche Funktion als Gewerkschaftssekretär im ver.di-Bezirk Südwestfalen.

In seiner Amtszeit will Michael Schnippering die betriebliche Gewerkschaftsarbeit in den Betrieben und Einrichtungen vor Ort voranbringen. Ihm sind Erhalt und Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge wichtig. „Die Pandemie hat uns allen deutlich gezeigt, wie wichtig die Daseinsvorsorge, die medizinische Versorgung, der Handel und die Gesamtheit der öffentlichen Verwaltungen für eine gut funktionierende Gesellschaft sind. In dieser aktuell unsicheren und aufgepeitschten gesellschaftlichen Stimmung gilt es, Solidarität und Zuversicht zu organisieren für Beschäftigte und Mitglieder, die sich gegen schlechte Arbeitsbedingungen, Kündigungen, Diskriminierung und Anfeindungen wehren.“

Bettina Schwerdt seit 2016 in der Geschäftsführung

Die Gewerkschaftssekretärin und stellvertretende Geschäftsführerin Bettina Schwerdt war zwölf Jahre als kommunale Verwaltungsbeamtin beschäftigt. Während dieser Zeit engagierte sie sich ehrenamtlich in der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie im Personalrat. Im Jahr 1992 machte sie ihr ehrenamtliches Engagement zum Beruf und begann ihre hauptamtliche Tätigkeit bei der Gewerkschaft. In Ihrer Arbeit setzte sie Schwerpunkte in den Bereichen Frauen- und Gleichstellungspolitik, der Schwerbehindertenvertretung sowie in der Bildungspolitik. Seit 2016 verstärkt die 59-jährige das Team der Geschäftsführung und verantwortet in ihrer Funktion die ehrenamtlich getragenen Personengruppen.

Der ver.di Bezirk Südwestfalen erstreckt sich von Hagen über den Ennepe-Ruhr-Kreis in den Märkischen Kreis, bis hin in die Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland