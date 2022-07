Neues Angebot: Kostenlose Rikschatouren nun auch in Netphen

Kristin Kayser, Leiterin des Seniorenbüros der Stadt Netphen, übergibt die Rikscha an den Verein ALTERAktiv. Dessen ehrenamtliche Fahrer bieten ab sofort Rikscha-Touren auch im Netpherland an.

Netphen. Der Verein ALTERaktiv bietet nun auch im Netpherland kostenlose Rikscha-Fahrten an. Wer es nutzen kann, wie es abläuft: Hier gibt’s alle Infos.

Ab sofort gibt es das Angebot von Rikschatouren durch das Netpherland. Dahinter steht eine Kooperation des Vereins ALTERAktiv Siegen-Wittgenstein und des Seniorenbüros der Stadt Netphen.

„Ob jung oder alt – vor allem aber Senioren und in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen haben künftig die Möglichkeit, in Netphen ganz leicht von einem Ort zum anderen gefahren zu werden“, schreibt die Stadt in einer Mitteilung – und gibt Beispiele: „Ein Besuch mit dem Enkelkind in der Eisdiele oder eine erlebnisreiche Fahrt zur Obernautalsperre.“

Netphen: Verein ALTERaktiv bringt erprobtes Rikscha-Konzept aus Siegen mit

Der Verein ALTERAktiv bietet bereits seit einiger Zeit „Radeln ohne Alter“ in Siegen an und erweitert den Radius nun. Zielgruppe in Netphen sind vor allem Seniorinnen und Senioren sowie anderweitig eingeschränkten Menschen, aber vor allem auch Bewohner, Klienten und Nutzer von im Stadtgebiet Netphen befindlichen Pflegeheimen, Tagespflegen und ähnlichen Einrichtungen. „Darüber hinaus wird das Angebot auch allen weiteren Interessierten zur Verfügung gestellt“, wie die Stadt betont.

Die E-Rikscha wurde dank einer Spende der Sparkasse Siegen im Jahr 2020 vom Seniorenbüro Netphen beschafft. Die Garage befindet sich zentral in Netphen bei der ehemaligen Tagesklinik. Bei einer Zusammenkunft wurde die E-Rikscha nun feierlich von Bürgermeister Paul Wagener, Fachbereichsleiter Michael Schneider und Kristin Kayser, Leiterin des Seniorenbüros, an den Verein übergeben. Das Seniorenbüro unterstützt das Projekt finanziell.

Die E-Rikscha bietet den Nutzerinnen und Nutzern eine komfortable Sitzbank, Sicherheitsgurte und eine Einstiegshilfe. Die Touren in Netphen und Umgebung bietet der Verein ALTERaktiv Siegen-Wittgenstein kostenlos an. Foto: Stadt Netphen

Netphen: Kostenlose Rikscha-Touren – komfortabel, kommunikativ und sicher

Die Rikscha verfügt über einen elektrischen Motor, der die Tretleistung der Fahrer unterstützt und den Einsatz des Gefährts auch auf steileren und längeren Wegstrecken zulässt. Bequem und sicher können sich Passagiere jeden Alters so kutschieren lassen – und das kostenlos. Die Nutzerinnen und Nutzer sitzen im vorderen Teil der Rikscha, so dass während der Fahrt ein Gespräch mit dem Piloten mühelos möglich ist. Der Ein- und Ausstieg wird mit einem absenkbaren Fußteil erleichtert, die Fahrt kann der Passagier mit Becken- und Schultergurt gesichert im Sitzabteil genießen.

Route, Ziel und Dauer des Ausflugs können je nach Wünschen und Wetterlage mit den ehrenamtlichen Fahrern des Vereins gemeinsam festgelegt werden. „Die schönen Fahrradwege im Grünen eignen sich ideal für eine entspannte Spazier- und Ausfahrt“, schreibt die Stadt. Kontaktperson für die technische und organisatorische Durchführung des Projekts in Netphen ist Klaus Reifenrath, Mitglied im ALTERAktiv -Vorstand. Gemeinsam mit einer Gruppe ehrenamtlich engagierter Schrauber verantwortet er den ALTERAktiv-Fahrradreparatur-Treff und wird als ehemaliger Fahrlehrer außerdem die Schulung der Rikschafahrer übernehmen.

Wer Interesse an einer Fahrt hat oder Lust hat sich ehrenamtlich als Rikscha-Fahrer zu engagieren, kann sich bei Klaus Reifenrath unter 0171/8 82 14 20 oder per EMail an Fahrrad@krwe.de melden.

