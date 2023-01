Neujahr: Feuer bei Krombacher – 80 Feuerwehrleute im Einsatz

Krombach. Auf dem Gelände der Krombacher Brauerei stehen in der Neujahrsnacht Paletten in Brand. Ein Großaufgebot rückt aus, Luftbelastung wird gemessen.

Zu einem Feuer auf dem Gelände der Krombacher Brauerei in Kreuztal-Krombach wurde die Feuerwehr gegen 2.14 Uhr in der Neujahrsnacht gerufen. In den ersten Informationen hieß es, dass im Bereich der Abfüllanlage aus bislang ungeklärter Ursache Getränkekisten in Brand geraten waren. Dies bestätigte sich nach Eintreffen der ersten Kräfte. Schnell wurde das Einsatzstichwort auf Feuer 5/Industriebrand erhöht – mit der Folge, dass auch Einsatzkräfte aus Krombach, Eichen, Kreuztal und Littfeld zur Adresse an der Krombacher Straße rollten.

Vom Boden aus und über die Drehleiter ging die Feuerwehr gegen die Flammen vor. Zur Sicherstellung der Schaumversorgung wurde ein Tanklöschfahrzeug (TLF) der Wache Siegen hinzugezogen. Der Einsatzleitwagen 2, der unter anderem für solche Großschadensereignisse bestimmt ist, wurde für die Einsatzkoordinierung ins Boot geholt. Da bereits über die Warnapp Nina eine allgemeine Gefahrenmeldung abgegeben worden war, traf auch der Messzug Siegen-Wittgenstein im weiteren Verlauf in Krombach ein. An unterschiedlichen Orten wurden Schadstoffmessungen vorgenommen. Diese ergaben laut offiziellen Angaben aber keine erhöhe Konzentration gefährlicher Stoffe in der Luft.

Kreuztal: Feuer bei Krombacher nach gut einer Stunde unter Kontrolle

Vor Ort waren rund 80 Einsatzkräfte der verschiedenen Feuerwehr-Einheiten. Zur Sicherstellung des Grundschutzes in der Stadt Kreuztal trafen sich die Einsatzkräfte aus Buschhütten und Ferndorf jeweils in ihren Gerätehäusern. Gegen 3.15 Uhr konnte dann der Leitstelle offiziell „Feuer und Kontrolle“ gemeldet werden. Mit zwei Gabelstaplern wurde das Brandgut auseinandergezogen und von der Feuerwehr weiter abgelöscht.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnten vor Ort noch keine Angaben gemacht werden. Nach Aussage von Feuerwehr-Pressesprecher Björn Hadem seien möglicherweise rund 200 Paletten von Bier- und Fassbrause-Kästen betroffen. Diese Angaben habe ein Mitarbeiter der Krombacher Brauerei nach ersten Schätzungen gemacht, so Hadem noch in der Nacht.

