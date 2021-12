Neunkirchen: 15-Jährige wird bei Unfall schwer verletzt

Neunkirchen. In Neunkirchen kam es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unfall: Ein 73-Jähriger erfasste mit seinem Auto eine 15-jährige Fußgängerin.

Nach einem Verkehrsunfall musste in Neunkirchen am späten Samstagnachmittag eine 15-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch der Unfallverursacher, ein 73-jähriger Pkw-Fahrer, erlitt leichte Verletzungen und musste ebenfalls in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich wie folgt: Von Struthütten kommend war der 73-jährige mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Salchendorf unterwegs. Auf der Kölner Straße (in Höhe des dortigen Rewe-Marktes) erfasste er die 15-Jährige, die an dem dortigen Fußgängerüberweg die Fahrbahn überquerte. Die junge Frau wurde mit voller Wucht von dem Fahrzeug erfasst, knallte auf die Motorhaube und wurde anschließend in die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geschleudert.

Erst nach gut zehn Metern kam die 15-Jährige hinter dem Fußgängerüberweg auf der Fahrbahn zum Liegen. Bevor der Notarzt sowie der Rettungsdienst eintrafen, hatten Helfer schon Erste Hilfe geleistet. Im Einsatz war auch die Feuerwehr, die Absicherungsmaßnahmen übernahm. Während des rettungsdienstlichen Einsatzes und der Unfallaufnahme durch die Polizei kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

