Neunkirchen: 19-jähriger VW-Fahrer rammt geparktes Auto

Bei einem Unfall in Zeppenfeld wird ein 19-Jähriger leicht verletzt. Außerdem entsteht hoher Sachschaden.

Zeppenfeld. Ein Auto prallt in Zeppenfeld während der Fahrt gegen einen am Rand geparkten Ford. Hoher Sachschaden, ein Verletzter – und die Ursache: unklar.

Ein 19-jähriger Autofahrer wurde bei einem Unfall auf der Frankfurter Straße verletzt. Der junge Mann war am frühen Freitagabend in einem VW von Neunkirchen aus in Richtung Burbach unterwegs.

Laut Polizeiangaben kollidierte er aus ungeklärten Gründen mit einem am Fahrbahnrand geparkten Ford, der bei dem Aufprall einige Meter nach vorne geschoben wurde und kurz vor einer Haustreppe zum Stillstand kam. Der 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Nach rettungsdienstlicher Versorgung vor Ort wurde er in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert. Wegen auslaufender Betriebsstoffe rückte die Feuerwehr zur Unfallstelle aus. Es entstand hoher Sachschaden.

