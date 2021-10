Neunkirchen: Autobesitzer entdeckt Einbrecher in seinem Auto

Neunkirchen. Als er zufällig aus dem Fenster schaut, sieht ein Mann in Neunkirchen zwei Fremde in seinem Auto sitzen. Sie hauen sofort ab – immerhin zu Fuß.

Zwei unbekannte Täter haben am Freitagabend, 8. Oktober, einen schwarzen Skoda Oktavia aufgebrochen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, schaute der Fahrzeughalter gegen 18 Uhr aus seinem Fenster in der Hochstraße und sah die beiden Langfinger. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten ist derzeit noch unklar. Als diese den 54-Jährigen erblickten, flüchteten sie in Richtung der Straße „Am Hirtengarten“.

Der Geschädigte beschreibt die beiden jungen Männer wie folgt: beide 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß. Ein Täter hatte eine schlanke Statur, kurze, blonde Haare, und war bekleidet mit einer schwarzen Adidas- Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenpulli. Der andere Täter hatte eine kräftigere Statur, blonde, kurze Haare und war ebenfalls schwarz gekleidet.

Hinweise an das Kriminalkommissariat 5: 0271/7099-0.

