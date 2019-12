Neunkirchen. Das Neunkirchener Frauenensemble Encantada belegt beim besten Chor im Westen den zweiten Platz hinter Gemischte Stimmen BIGGEsang aus Olpe

Neunkirchen: Encantada wird zweitbester Chor im Westen

Bis zur letzten Sekunde durfte das Frauenensemble Encantada davon träumen, bester Chor im Westen zu werden. Die Entscheidung fiel zwischen ihnen und den Gemischten Stimmen BIGGEsang aus Olpe, die letztlich als Sieger aus dem Finale am Freitagabend hervorgingen. Fünf von ursprünglich 20 Chören sangen in der Endrunde um den Sieg. Zunächst präsentierte Encantada den Close-Harmony-Song „Daddy“, die Jury wählte das Frauenensemble daraufhin unter die letzten Drei. Dort mussten die Chöre mit Weihnachtsliedern überzeugen.

Froh, so weit gekommen zu sein

Encantada sang „Herbei, o ihr Gläubigen“ und überraschte mit einer Strophe auf Schwedisch. In der abschließenden Abstimmung der Zuschauer per Telefon und SMS landeten die Neunkirchenerinnen hinter ihren Kollegen aus Olpe auf Platz Zwei. Von Enttäuschung gab es jedoch keine Spur: „Wir freuen uns riesig, dass wir so weit gekommen sind und vor allem, dass wir alle Lieder singen durften“, sagt Sängerin Verena Hucke und gratuliert ihren „Sauerländer Nachbarn“.

biggesang aus dem kreis olpe ist der beste chor im westen

