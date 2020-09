Neunkirchen: Erfolgsgeschichte nach der Flucht

Neunkirchen. Michael Gyima besteht nach der Flucht aus Ghana eine Ausbildung zum Fachpraktiker und findet bei Capito einen festen Arbeitsplatz.

Als Lehrbetrieb bietet die Carl Capito Apparatebau GmbH seit vielen Jahrzehnten attraktive technische Ausbildungsberufe im Süden des Siegerlandes an. In Zusammenarbeit mit der Start NRW GmbH und der Agentur für Arbeit Siegen bildete das Familienunternehmen den 26-jährigen Michael Gyima aus und übernahm ihn anschließend fest.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für den Geflüchteten Gyima bedeutet dies das Bleiberecht für sich und seine Familie. Nach einem Praktikum mit anschließender Vollzeitbeschäftigung als Produktionsarbeiter bei Carl Capito erkannte der Mittelständler Michael Gyimas handwerkliches Potenzial. Am 1. August 2018 begann er eine Ausbildung zum Fachpraktiker für Schweißtechnik. Gut zwei Jahre später schließt er sie ab. Ein großer Erfolg, nicht nur, aber gerade in Betracht der Tatsache, dass Gyima noch nicht gut Deutsch spricht. Der ghanaische Geflüchtete überzeugte jedoch auf vielen anderen Ebenen, zeigte ein großes Talent beim Schweißen, war stets pünktlich, zuverlässig und fleißig.

Um Gyima eine Ausbildung anbieten zu können, hat der Personaldienstleister Start NRW gemeinsam mit Carl Capito und der Agentur für Arbeit Siegen nach einer passenden Lehrform gesucht. Eine, die den regelmäßigen Schulbesuch, aber keinerlei schriftliche Abschlussprüfungen vorsieht. Denn eine Lernkompetenz, wie sie für deutsche Schüler normal ist, konnte Gyima in seinem Herkunftsland nicht erwerben. Ein Problem, das oftmals Hürden für eine Ausbildung im dualen Ausbildungssystem für geflüchtete Menschen bedeutet. Gemeinsam wurden die Partner im Berufsbildungsgesetz fündig: Unter gewissen Voraussetzungen ist eine Ausbildung zum Fachpraktiker für Schweißtechnik (Schweißwerker) möglich.

Zwei Partner Von werteorientierter Zeitarbeit über Personalvermittlung bis Beschäftigtentransfer: Die Start NRW GmbH ist landesweit seit ihrer Gründung 1995 ein wichtiger Impulsgeber für den Arbeitsmarkt in Nordrhein-Westfalen. Seit 1900 produziert und vertreibt Carl Capito hochwertige Metallerzeugnisse mit Fokus auf die Bereiche Transportgeräte (Deutschlands größter Schubkarrenhersteller), Heiztechnik (individuelle Lösungen mit Alternativenergie für den Wohnungsbau und Projekte) und Apparatebau (Druckbehälter und Wärmetauscher). Über 100 Mitarbeiter sind am Standort Neunkirchen tätig.

Krisenfester Arbeitsplatz

„Herr Gyima erzielte in der Praxis von Anfang an gute Ergebnisse und so freuen wir uns sehr, dass er seine Ausbildung nun abgeschlossen hat“, sagt Stefan Zimmermann, Ausbildungsleiter bei Carl Capito. „Wir gewinnen einen engagierten Mitarbeiter für unser Team“, ergänzt Wolfgang Schlüter, Geschäftsführer bei Carl Capito.

Die gelungene Zusammenarbeit mit Carl Capito freut auch das StartTeam um den Siegener Niederlassungsleiter Manuel Cabeo: „Das ist eine beispielhafte Geschichte.“ Silvia Falk ist Vertriebsdisponentin im Team von Cabeo. Sie hat die Ausbildung zwei Jahre lang eng begleitet und ergänzt: „Im Siegerland dominiert die Stahlbranche. Das bedeutet viele Stellen und krisenfeste Arbeitsplätze.“ Was die Zukunft für Gyima bereithält? „Die Arbeit macht Spaß. Ich fühle mich hier gut aufgehoben. Jetzt möchte ich noch richtig Deutsch lernen und zeigen, was ich gelernt habe.“

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.