Beide Autos werden bei dem Unfall in Neunkirchen erheblich beschädigt.

Unfall Neunkirchen: Fahrer (88) gerät mit Auto in Gegenverkehr

Zeppenfeld. Der Wagen eines 88 Jährigen gerät in Neunkirchen-Zeppenfeld in den Gegenverkehr. Zwei Fahrer werden verletzt. Rettungshubschrauber ist im Einsatz

Zwei Verletzte und hohen Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am späten Freitagnachmittag, 10. September, auf der Frankfurter Straße in Höhe Querstraße in Neunkirchen-Zeppenfeld.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Ein 88-jähriger Mann befuhr die Frankfurter Straße aus Neunkirchen kommend in Fahrtrichtung Burbach. Offenbar geriet der Wagen auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte er frontal mit dem Pkw einer 62-jährigen Frau zusammen die in Gegenrichtung.

Verletzte in Siegener Klinik eingeliefert

Das Fahrzeug des 88-jährigen überschlug sich, der Wagen der Frau wurde in den Straßengraben geschleudert. Beide Verkehrsteilnehmer wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Wegen der Schwere des Unfalls war auch der Rettungshubschrauber „Christoph 25“ im Einsatz, ebenso die Feuerwehr Zeppenfeld. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland