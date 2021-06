Neunkirchen: Frau (71) verwechselt Gas und Bremse – Unfall

Die Frau in Neunkirchen trägt leichte Verletzungen davon. (Symbolbild)

Neunkirchen. Eine 71-Jährige tritt in Neunkirchen aufs Gas statt auf die Bremse. Der Wagen rollt durch einen Busch und rammt eine Mauer. Das sind die Folgen.

Beim Ausparken hat in Neunkirchen am Montagnachmittag, 14. Juni, eine 71 Jahre alte Frau Gas und Bremse an ihrem Wagen miteinander verwechselt.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Laut Polizeiangaben kam das Auto in der Straße Im Pfarrfeld nach links von der Fahrbahn ab und fuhr zunächst in einen Busch und prallte anschließend gegen eine Gartenmauer.

Polizei: Sachschaden von 20.000 Euro

Die Frau erlitt leichte Verletzungen, der Pkw wurde im Frontbereich erheblich beschädigt. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf etwa 20.000 Euro.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Täglich wissen, was in Siegen passiert: Hier kostenlos für den WP-Siegen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland