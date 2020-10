Kulturangebot Neunkirchen: „Kultur. Am Ort“ bietet Apollo-Abo an

Neunkirchen. Die Neunkirchener Veranstaltungsreihe „kultur. AM ORT“ bietet für Menschen über 55 ein Apollo-Abonnement an.

Die Veranstaltungsreihe „kultur. AM ORT“ wird um ein Abonnement für das Apollo-Theater Siegen erweitert. Die Idee entstand in Zusammenarbeit mit der Senioren-Service-Stelle, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde heißt. Das Angebot richtet sich an Kulturinteressierte aus Neunkirchen, die älter als 55 Jahre sind.

Sechs ausgewählte Veranstaltungen im Siegener Theater

Diese können in der Spielzeit 2020/2021 an sechs ausgewählten Veranstaltungen zum Sonderpreis teilnehmen. Ein Kleinbus fährt die Theater- und Musikfans bis zum Apollo-Theater und holt sie dort auch wieder ab. Die Kosten für das Abo belaufen sich für Plätze der 1. Kategorie auf 169 Euro und für Plätze der 2. Kategorie auf 144 Euro inklusive der Fahrtkosten.

„Unsere etablierte Veranstaltungsreihe ,kultur. AM ORT’ um dieses Angebot zu erweitern, halte ich für eine großartige Idee“, sagt Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann. „Unsere kulturinteressierten Bürgerinnen und Bürger gelangen so sicher und gemeinsam bis vor das Apollo-Theater und werden dort auch wieder abgeholt. Bequemer geht’s nicht.“

Kleinbusse fahren Teilnehmer direkt vor die Tür des Siegener Theaters

Die Abfahrtsorte der Kleinbusse sind abhängig vom Wohnort der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. „Wir werden die Haltestellen so planen, dass alle Kulturfans wohnungsnah abgeholt und auch wieder abgesetzt werden“, erläutert Organisatorin Bettina Großhaus-Lutz.

Da die Anzahl der verfügbaren Plätze – insbesondere in der Coronazeit – beschränkt ist, wird um eine zeitnahe Anmeldung unter 02735/767-200 gebeten. Die Anmeldefrist endet am Freitag, 23. Oktober. Das Angebot gilt nur für Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Neunkirchen. Im Bus und vor Ort im Apollo-Theater gilt ein Hygienekonzept mit den üblichen Regelungen.

