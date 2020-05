Neunkirchen: Ladendieb entkommt mit Diebesgut unter Kleidung

Neunkirchen. Polizei macht in Neunkirchen Langfinger dingfest – Rucksack voller Diebesgut. Rucksack des Komplizen: leer, er hatte die Waren unter der Kleidung

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag, 13. Mai, einen Ladendieb in einem Rewe-Markt in Neunkirchen festnehmen können. Ein weiterer ist zu Fuß flüchtig.

Mittwoch, gegen 16.45 Uhr: Zwei Männer betreten den Rewe-Markt in Neunkirchen, berichtet die Polizei. Einer der beiden, ein 21-Jähriger, stopft scheinbar wahllos Kosmetikartikel in seinen Rucksack und verlässt dann den Laden durch den Eingang, umso die Kasse zu umgehen. Dabei wird er vom Ladendetektiv beobachtet und festgehalten.

Kosmetikartikel im Rucksack

Da der andere Mann keine gestohlenen Waren in seinem Rucksack hat, kann er gehen. Die Beamten der Wache Wilnsdorf durchsuchen den Rucksack und finden gestohlene Waren im Wert von über 200 Euro. Als die Videoaufzeichnung des Diebstahls betrachtet wird, staunt der Ladendetektiv nicht schlecht: Auch der andere Mann hat Kosmetikartikel gestohlen, diese aber unter seiner Kleidung versteckt.

Auf dem Parkplatz treffen die Polizisten auf das Fahrzeug der beiden Diebe. Der Wagen selbst ist kurzgeschlossen, das Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben. Im Fahrzeug befinden sich aus anderen Rewe-Märkten Hygieneartikel von mehreren hundert Euro. Der 21-Jährige wird festgenommen, das Fahrzeug sichergestellt. Die Ermittlungen nach dem flüchtigen zweiten Täter dauern an.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.