Neunkirchen: Räuber bedroht Lkw-Fahrer mit Axt

Neunkirchen. Auf Geld und Wertsachen hat es ein Räuber in Neunkirchen abgesehen. Auf einem Parkplatz bedroht er einen Trucker, muss aber wieder abziehen.

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch, 3. Februar, gegen 4.50 Uhr auf dem Gelände eines Supermarktes in der Straße Bitzegarten in Neunkirchen versucht, das Handy sowie das Geld eines 59-Jährigen zu erbeuten.

Der 59-jährige Lkw-Fahrer wollte Ware an den dortigen Supermarkt ausliefern, als der Unbekannte ihn mit einer Kurzaxt bedrohte. Der Fahrer gab dem Täter keine Wertgegenstände, weshalb er kurze Zeit später flüchtete.

Kriminalpolizei Siegen ermittelt

Der Verdächtige ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, ist circa 1,65 Meter groß und schlank. Er trug einen Bart mit rötlichem Schimmer. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Hose. Der Mann wirkte insgesamt recht ungepflegt, so die Polizei in Siegen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter 0271/7099-0 entgegen genommen.

