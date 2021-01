Neunkirchen: Rollerfahrerin (16) und Sozia verunglücken

Die Mädchen kommen in eine Siegener Klinik. (Symbolbild)

Neunkirchen. Zwischen Neunkirchen und Burbach tritt ein Tier auf die Straße. Verhängnisvoll für eine 16-jährige Rollerfahrerin und ihre Freundin.

Am Samstagabend, 2. Januar, sind zwei Jugendliche mit einem Roller auf der Frankfurter Straße von Neunkirchen aus in Richtung Burbach gefahren.

Lesen Sie auch: Siegen: Der Zoff um den Klimaschutz geht weiter

Weil ein Tier die Straße überquerte, musste die 16-jährige Fahrerin stark bremsen. Das Mädchen und ihre 15-jährige Beifahrerin stürzten und wurden dabei leicht verletzt, teilt die Polizei am Montag mit.

Unfallopfer kommen in Siegener Kinderklinik

Sie wurden per Rettungswagen in die Siegener Kinderklinik gebracht. Am Roller entstand rund 500 Euro Sachschaden.

Mehr Nachrichten und Bilder aus dem Siegerland gibt es hier.

+++Keine Nachricht aus Siegen verpassen: Melden Sie sich hier für den kostenlosen Newsletter an.+++