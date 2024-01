Neunkirchen: Tödlicher Betriebsunfall – Mann stürzt von Kran

Bei einem Unfall in einem Betrieb in Neunkirchen erleidet ein Mitarbeiter tödliche Verletzungen.

Altenseelbach Ein 63-jähriger Mitarbeiter stürzt in einem Neunkirchener Betrieb acht Meter in die Tiefe auf einen Betonboden. Jede Hilfe kommt für ihn zu spät.

Zu einem tödlichen Betriebsunfall kam es am Freitagvormittag in einem metallverarbeitenden Betrieb in Neunkirchen-Altenseelbach in der Mühlenbachstraße. Ein 63-jähriger Mitarbeiter stürzte in einer Halle aus noch ungeklärten Gründen von einem Kran etwa acht Meter in die Tiefe und schlug auf dem Betonboden auf.

Mitarbeiter forderten sofort Rettungsdienst, Notarzt und Polizei an. Auch die Feuerwehr Neunkirchen wurde alarmiert, ebenso der Siegener ADAC-Rettungshubschrauber „Christoph 25“. Der Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des 63-Jährigen feststellen.

Neunkirchen: Nach tödlichem Betriebsunfall kümmert sich Notfallseelsorger um Belegschaft

Für die Mitarbeiter der Firma wurde ein Notfallseelsorger angefordert. Die Kriminalpolizei sowie das Amt für Arbeitsschutz übernahmen die Ermittlungen. Die Leiche soll obduziert werden.

