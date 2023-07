Neunkirchen: Wer wird Bürgermeister oder Bürgermeisterin?

Am 1. Oktober beginnt im Rathaus Neunkirchen zunächst eine Zeit ohne Bürgermeister.

Neunkirchen. Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann hört in Neunkirchen auf. Jetzt steht der Termin für die Neuwahl fest.

In Neunkirchen wird am Sonntag, 3. Dezember, eine neue Bürgermeisterin oder ein neuer Bürgermeister gewählt. Diesen Wahltermin hat die Kommunalaufsicht beim Kreis Siegen-Wittgenstein festgelegt. Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann hatte im März abgekündigt, dass er sein Amt zum 30. September niederlegt.

Nach fast 14 Jahren Amtszeit in Neunkirchen wird der promovierte Diplom-Verwaltungswirt und Diplom-Ökonom Hauptgeschäftsführer der Bauverbände NRW. Baumann war in Neunkirchen von allen Parteien getragen worden. An die Spitze der Verwaltung rückt – zumindest bis zur Wahl – Beigeordneter Marco Schwunk. Er ist 2012 von der Stadt Netphen als Kämmerer nach Neunkirchen gekommen. 2019 wurde er einstimmig zum Beigeordneten und allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters gewählt.

