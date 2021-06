Neunkirchen: Wespe verursacht Unfall – 50.000 Euro Schaden

Neunkirchen. Eine Autofahrerin in Neunkirchen will eine Wespe aus ihrem Wagen vertreiben. Das geht schief, das Unglück nimmt seinen Lauf.

Ein Insekt hat am Dienstag, 1. Juni, in Neunkirchen mehr als 50.000 Euro Schaden verursacht. Laut Polizei war eine 78-jährige Frau war mit ihrem Pkw auf der Kölner Straße unterwegs, als eine Wespe in das Fahrzeuginnere gelangte.

Die Fahrerin versuchte, die Wespe aus dem Autofenster zu schlagen. Dabei verriss sie jedoch das Lenkrad, kam mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen ein geparktes Auto. Der geparkte Pkw, ein weißer BMW, drehte sich um 180 Grad um die Hochachse und wurde rückwärts über den Gehweg geschoben, so die Beamten weiter.

Fahrerin in Neunkirchen wird leicht verletzt

Anschließend prallte der BMW mit dem Fahrzeugheck in die Fassade eines Wohnhauses. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen sowie an dem Wohnhaus und an einem Baum. Die 78-jährige Fahrerin verletzte sich leicht.

