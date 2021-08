Einsatz Neunkirchen: Wieder Feuer in Salchendorf – Polizei ermittelt

Neunkirchen-Salchendorf. Nachdem kürzlich Holzstapel in Neunkirchen-Salchendorf in Flammen aufgegangen sind, brennt es wieder. Die Polizei nimmt sich der Sache an.

Ein brennender Schuppen in unmittelbarer Nähe des Gerätehauses in Neunkirchen-Salchendorf hat am Freitag, 20. August, die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Gegen 5.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, die wegen der starken Rauchentwicklung unter Atemschutz vorgingen. Die Feuerwehrleute aus Neunkirchen und Salchendorf mussten mehrere Festmeter im Schuppen gelagertes Haubergholz ins Freie schaffen und dort vollends ablöschen. Stark in Mitleidenschaft gezogen wurde auch ein weiterer Schuppen an einem Nachbarwohnhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Kölner Straße in Salchendorf voll gesperrt

Aufgrund des Feuerwehreinsatzes war die Kölner Straße im Bereich des Brandortes für fast zwei Stunden voll gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Bereits in der vergangenen Woche brannten zwei Holzpolter in einem Waldstück oberhalb des Ortes.

