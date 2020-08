Neunkirchen: Wildener Straße/L722 ist wieder freigegeben

Neunkirchen. Die großräumige Umleitung um die Baustelle an der Wildener Straße/L722 in Neunkirchen ist aufgehoben, der Verkehr kann wieder fließen.

Nach mehrmonatigen Arbeiten konnte die Wildener Straße/L722 in Neunkirchen jetzt wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Gemeindeverwaltung hatte Kanalbauarbeiten sowie Arbeiten an den Wasser- und Abwasserleitungen und damit verbunden auch an den Hausanschlüssen durchführen lassen. Die umfassenden Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen waren von Seiten des Landesbetriebs Straßen NRW erfolgt.

Auch die Hausanschlüsse der Anlieger wurden saniert bzw. erneuert. Der barrierefreie Umbau von vier Bushaltestellen war weiterer Bestandteil der Maßnahme. Straßen NRW erneuerte in diesem Zuge neben den Straßenbauarbeiten auch die Brücke über den Arbach sowie den Bahnübergang. Die tiefen Baugruben erlaubten es nicht, den Verkehr einspurig fortzuführen. Der Verkehr wurde großräumig umgeleitet.

Neunkirchener Bürgermeister dankt Anwohnern und Pendlern

Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann freut sich, dass die Maßnahme nun eine Woche vor dem anvisierten Termin fertiggestellt werden konnte: „Wir sind froh, dass die Arbeiten abgeschlossen sind und der Verkehr nun wieder reibungslos rollen kann. Die Maßnahme seitens des Landesbetriebs ist eine wichtige Investition in die Infrastruktur unserer Gemeinde.“ Der Verwaltungschef dankte allen Anwohnern und Pendlern für deren Geduld und Verständnis.

