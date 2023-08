Neunkirchen will zeigen: Es geht auch ohne Elterntaxis

Neunkirchen. Bei der Mobilitätswoche in Neunkirchen sollen Elterntaxis möglichst zuhause stehenbleiben. Es ist einer der Ansätze auf dem Weg zur Verkehrswende

Sieben Tage voller abwechslungsreicher Ideen für kleine und große Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer: Zum vierten Mal nimmt die Gemeinde Neunkirchen an der Europäischen Mobilitätswoche teil.

In diesem Jahr hat sie sogar den Zuschlag für die Aktion „#Hallo Kultur!“ erhalten und veranstaltet in unmittelbarer Nähe zum Ausflugslokal „Am Steimel“ die Aktion „Mit Beats und Beitzel“ in einem Retro-Bus. „Wir freuen uns riesig, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern die passenden Kulturhäppchen zum bekannten Steimelschnitzel anbieten können“, so Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann bei der Vorstellung des Programms.

Die Organisatorin der Europäischen Mobilitätswoche in Neunkirchen, Sylvia P. Heinz, und Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann freuen sich auf viele Mitwirkende. Foto: Gemeinde Neunkirchen

Mobilitätswoche Neunkirchen verbindet Bewegung mit Kultur für alle Altersgruppen

Mit Kultur startet die Mobilitätswoche bereits am 15. September. Das Theatertill präsentiert den Zweitklässlerinnen und Zweitklässlern dann das Musical „Abgeschnallt“ – und damit eine ganz neue Art der spielerischen Verkehrserziehung. Am 17. September haben die Neunkirchener dann die Qual der Wahl: Eine faire Fahrradtour startet um 10.30 Uhr am Weltladen in Weidenau. Gegen 12.30 Uhr treffen die Bikerinnen und Biker am Weltladen in Neunkirchen ein. Nach einer Stunde Pause, in der sich alle Radfahrbegeisterten einklinken können, geht’s weiter nach Betzdorf. Am dortigen Weltladen werden die Radelnden gegen 14.15 Uhr erwartet. Nach einer Kaffeepause führt die Rundtour schließlich zum Tomatenfest am Greenspace Effertsufer in Siegen. Die Heimfahrt von dort wird eigenständig organisiert.

Am selben Tag wird beim Ausflugslokal „Am Steimel“ ein Retro-Bus aus den 1970er Jahren stehen. Im Bus drücken sich verschiedene regionale Künstlerinnen und Künstler das Mikro in die Hand: Poetry Slammer Tobias Beitzel ist mit dabei und gibt Kostproben aus seinem Programm „Dorfkind“ zum Besten. Jojo Weber spielt – gemeinsam mit Jannis van Waasen – bekannte Rocksongs, Kleinkunst Micha bastelt gemeinsam mit den Besuchern lustige Luftballonfiguren und Conny Sander geht mit dem Publikum auf Zeitreise in die 1970er- und 1980er Jahre. Dazu gibt’s von Denise Meckel eine spannende Reisegeschichte. Der Ausflug zum Steimel kann also wunderbar mit einem Kulturschmankerl verbunden werden – oder umgekehrt.

Neunkirchen: Mobilitätswoche mit E-Bike-Training und Rotem Teppich für Fußgänger

Am Montag, 18. September, heißt es „Fit mit dem Pedelec“. Das E-Bike-Training für Menschen ab 55 Jahren wird in Zusammenarbeit mit Holger Ippach von der Verkehrswacht Siegen-Wittgenstein auf dem Verkehrsübungsplatz in Altenseelbach durchgeführt. Die Organisatorin der Europäischen Mobilitätswoche in Neunkirchen, Sylvia P. Heinz, nimmt dafür Anmeldungen unter 02735/767-403 entgegen. Tags darauf, am 19. September, nehmen Graffiti-Künstler Julian Irlich und Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftlichen Sekundarschule in Neunkirchen die Sprühdosen in die Hand und wollen im Rahmen des Workshops „Beweg dich“ einen Stromkasten verschönern. Am Dienstag, 20. September, folgt der Aktionstag „Der Fußbus fährt immer“ an der Grundschule in Salchendorf. Einen Vormittag lang wird für die Schülerinnen und Schüler der Rote Teppich ausgerollt. Wer zu Fuß zur Schule kommt, darf sich – mit Krone oder Piratenhut – in eine Piratin oder einen Prinzen verwandeln und fotografieren lassen. Dazu gibt’s viele Infos und die Bitte, das Elterntaxi daheim stehen und die Kinder ihren Schulweg selbst erleben zu lassen.

Die Veranstaltungswoche endet am 21. September mit dem Rollator-Tag. Dieses Angebot wird von Seniorinnen und Senioren schon seit Jahren gut angenommen. Wer einen Rollator besitzt, kann diesen vor Ort prüfen und richtig einstellen lassen. Außerdem gibt es einen Rollator-Parcours mit verschiedenen Untergründen, Rollator-Gymnastik und vieles mehr.

Mobilitätswoche Neunkirchen: Gutscheine für Velocity-Nutzerinnen und -Nutzer

„Während des ganzen Aktionszeitraums gibt es für die Velocity-Nutzerinnen und –Nutzer Gutscheine. Sie können die Räder umsonst nutzen, um damit beispielsweise kostenfrei nach Eiserfeld oder Siegen zu fahren“, wirbt Sylvia P. Heinz für das E-Bike-Sharing-Angebot und dafür, das Auto häufiger stehen zu lassen und zu Fuß oder den ÖPNV zu nutzen. Die Europäische Mobilitätswoche wird unterstützt vom Ministerium für Verkehr des Landes NRW und dem Zukunftsnetz Mobilität.

