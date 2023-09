Neunkirchens neue Ortsmitte: Mit der Tiefgarage geht es los

Neunkirchen. Das Baufeld ist geräumt, die Tiefgarage ausgeschachtet, die Leitungen sind verlegt – nun beginnt der Neubau in Neunkirchen.

Die Bauarbeiten in der Ortsmitte von Neunkirchen schreiten kontinuierlich voran. „Hier wird neben fünf Wohn- und Geschäftsgebäuden ein attraktiver Platz mit Wasserspiel, Aufenthalts- und Spielmöglichkeiten für Jung und Alt und viel Grün entstehen“, erklärt Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Während die Gemeinde für die Freiraumplanung verantwortlich ist, errichtet und vermarktet die Heller Grund GmbH & Co. KG die Gebäude. Gesellschafter der Investorengruppe sind die Sparkassen Burbach-Neunkirchen und Siegen sowie die Firmen der Otto Quast Bau AG. In den neuen Gebäuden sind 46 Wohneinheiten vorgesehen und in den Erdgeschossen stehen 1.250 m² Gewerbefläche zur Verfügung. Ansprechpartner für alle Mietinteressenten ist das Immobiliencenter der Sparkasse Burbach-Neunkirchen.

+++ Lesen Sie auch: Jetzt geht’s los: So sieht Neunkirchens neue Ortsmitte aus +++

Leitungen und Kanäle verlegt

Nach dem Abriss der Bestandsgebäude im Frühjahr wurde das Abbruchmaterial sortiert und abtransportiert. Danach war für außenstehende Beobachter nicht mehr unmittelbar erkennbar, was auf der Baustelle passiert – obwohl keinesfalls Stillstand herrschte. Denn im Hintergrund wurden viele technische Abstimmungen vorgenommen. Dabei arbeiten Verwaltung und Investorengemeinschaft Hand in Hand zusammen, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Versorgungs- und Abwasserleitungen, Statik und Zeitpläne sind nur einige Punkte, die mitzudenken sind. So müssen die Ausschachtungen und Leitungsarbeiten, der Hochbau und die Freiraumplanung des Platzes koordiniert und mit Vorlauf aufeinander abgestimmt werden.

Gleichzeitig wurde das Baufeld hergerichtet und die Infrastruktur auf dem Brunnenplatz entfernt, damit dort die Zufahrt zur Baustelle erfolgen kann. Dies betraf beispielsweise die Sitzgelegenheiten und E-Ladesäule der Westenergie, die nun beim Talbahnhof zu finden ist. Auch eine neue Trafostation wurde hier bereits aufgebaut und ans Stromnetz angeschlossen.

+++ Lesen Sie auch: Neueröffnung und neue Kollektion: „Mosja“-Mode startet durch +++

Die größte sichtbare Maßnahme war die Verlegung des Verbandssammlers des Abwasserverbands Hellertal (AVH), an den das Abwasser der Hausanschlüsse geleitet wird. In der Folge mussten zahlreiche Wasserleitungen umgelegt werden.

Starker August-Regen bremst Arbeiten

Bereits seit Ende Juli laufen vorbereitende Maßnahmen für die Ausschachtung der Tiefgarage. Ehe diese gebaut werden kann, gilt es, den Boden mit Kalkzement zu stabilisieren. Damit wird aktuell bereits in jenem Bereich begonnen, in dem die Ausschachtungssohle fertiggestellt ist. Bislang ist etwas mehr als die Hälfte der Baugrubensohle ausgeschachtet und die entsprechenden Erdmassen wurden abgefahren. Die Ausschachtung wurde vom Kampfmittelräumdienst begleitet, der das Areal auf Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg untersuchte. „Besonders durch die starken Regenfälle Anfang August haben sich leichte Verzögerungen bei der eigentlichen Ausschachtung ergeben. Wir bewegen uns jedoch weiterhin grundsätzlich noch im vorgesehenen Zeitplan“, erklärt Dominik Fuß, Geschäftsführer der Heller Grund GmbH.

+++ Lesen Sie auch: Neuer Bürgermeister Neunkirchen: Alle wollen Marco Schwunk +++

Mehrere Bauschritte für Tiefgarage

Noch für September geplant ist die Sondergründung mit duktilen Gusspfählen für die spätere Fundamentierung. Im Anschluss beginn die Betonarbeiten zur Fundamentierung. Die Tiefgarage wird nicht in einem Schritt gebaut. Vielmehr wird erst ein Teil des Parkdeckels errichtet, dann werden die Häuser daraufgesetzt und schließlich ist der zweite Teil an der Reihe. Diese Vorgehensweise ermöglicht, dass die Kölner Straße während der gesamten Bauphase nicht von schwerem Gerät und Baufahrzeugen blockiert werden muss. Umgelegt wird außerdem gemeinsam mit Westnetz ein 10 kV-Stromkabel im Bereich des Rewe-Marktes und des ehemaligen Bürgerzentrums.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland