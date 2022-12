Nicht nur Reha: Diakonie-Zentrum für Fango und Fitness

Siegen. Therapie und Training, Fango und Fitness – das alles gibt es ab sofort an der Siegener Hengsbachstraße: Nach knapp zweijähriger Bauzeit und erfolgtem Umzug aus dem benachbarten Diakonie Klinikum Jung-Stilling hat das Ambulante Rehazentrum (ARZ) Siegerland seinen Betrieb aufgenommen und hält am neuen Standort ein noch breiteres Angebot vor – und das nicht nur für Reha-Patienten, sondern für alle, die einen gesunden, sportlichen Ausgleich zum Alltag suchen oder sich im Alter fit halten möchten.

Avatar stellt Geräte ein

Von Physio- über Ergotherapie bis Gesundheitssport: Was so alles drinsteckt im Rehazentrum, das zeigt Leiter Maik Schöler bei einem Rundgang durch den Neubau, der mit 1260 Quadratmetern deutlich mehr Platz bietet als die bisherigen Räumlichkeiten im Stilling. Vom einladenden Empfangsbereich aus gelangt man gleich zu den Umkleiden und zum Herzstück, den Trainingsraum: In der 270 Quadratmeter großen Halle mit Fensterfront zur Gebäuderückseite können die Kunden unter fachlicher Anleitung von Sportlehrern und Therapeuten trainieren.

Ob für Kraft oder Ausdauer, für Rücken, Arme oder Beine – „wir verfügen über alle gängigen Geräte für Fitness- und Gesundheitssport“, sagt Schöler. In der Tat finden die Kunden ein breites Spektrum an Laufbändern, Crosstrainern, Ergometern und Geräten für den Muskelaufbau vor. Ein besonderes Schmankerl bietet dabei die neue Gerätelinie „Milon Q free“, bei der das Training digital gesteuert wird. Ebenfalls dazu gehört das „Milon You“, ein kinderleicht zu bedienendes Terminal mit 3D-Avatartechnologie: Nach Anmeldung per Chip-Armband scannt und vermisst es den Trainierenden und stellt in Sekundenschnelle sämtliche Geräte optimal auf dessen Körpermaße ein.

Das „neue“ ARZ Siegerland ist nicht nur ein Anlaufpunkt für Reha- und Physiopatienten, sondern mit seinem Fitnessbereich auch für alle diejenigen, die im Alltag einen gesunden, sportlichen Ausgleich suchen. Foto: Diakonie in Südwestfalen

Training individuell anpassbar

Über Fitness-, Balance- und Beweglichkeitstests lässt sich zudem eine Analyse des eigenen Leistungsniveaus erstellen und das Training so individuell anpassen. Nicht nur Schöler ist von den neuen technischen Möglichkeiten begeistert, auch erste Benutzer berichten, dass das Training damit besonders viel Spaß macht und motiviert. Ein weiterer Clou ist der „SensoPro“, ein Koordinationsgerät aus der Schweiz, das auch bei Ski-Profis viel Anklang findet. Mit Trainingsvideos, die auf einem Monitor angezeigt werden, kann es aber von jedem genutzt werden – egal ob jung oder alt, verletzt oder gesund, Reha-Patient oder Leistungssportler.

Neubau mit 24 Mietwohnungen

Neben der Fitnesshalle hält das neue Ambulante Rehazentrum Flächen für funktionelles Training sowie für Kursangebote wie Yoga oder Rückenschule bereit. Gleich dahinter schließt sich der Therapietrakt an: 15 modern ausgestattete Räume bieten Platz für eine große Bandbreite an Behandlungen, darunter manuelle Therapien, Krankengymnastik, Therapien nach Bobath und Voijta, Lymphdrainage, Massagen, Wärme- und Kälteanwendungen und Elektrotherapie. Kinder-Physiotherapie und Ergotherapie hat das Rehazentrum nun ebenfalls im Programm.

Rund 5,3 Millionen Euro hat die Diakonie in Südwestfalen im Zuge des Gesamtkonzepts „Campus Jung-Stilling“ in den Neubau investiert, in dem auch 24 barrierefreie Mietwohnungen integriert sind.

Mehr Infos im Internet unter www.diakonie-reha.de/arz-siegen, unter Tel. 0271/810 88 oder per E-Mail an arz@diakonie-sw.de

