Nicht zu retten: Auf der A 45 brennt ein BMW lichterloh

Wilnsdorf. Der Fahrer des BMW kann gerade noch rechtzeitig anhalten auf der A 45 zwischen Haiger/Burbach und Wilnsdorf.

Vollkommen ausgebrannt ist am späten Samstagnachmittag ein BMW auf der A 45 zwischen Haiger/Burbach und Wilnsdorf. Der 56-jährige Fahrer hatte plötzlich Brandgeruch bemerkt, hielt auf dem Standstreifen an. Als er nachschaute, schlugen schon Flammen aus dem Motorraum. Beim Eintreffen der Feuerwehreinsatzkräfte stand der Pkw in Vollbrand.

Mit insgesamt 25 Kräften waren die Feuerwehren aus Burbach, Würgendorf und Haiger vor Ort und bekämpften das Feuer mit zwei C-Rohren. Verletzte wurde niemand.

Feuerwehr kennt keine Landesgrenze

„Weil immer wieder mal die genaue Ortslage des Notfalls auf der Autobahn nicht feststeht, wird in einem solchen Fall nicht nur die Feuerwehr Würgendorf, sondern auch die Feuerwehr aus der Nachbarstadt Haiger mit alarmiert. Und unsere Zusammenarbeit ist immer gut“, sagt der Leiter der Feuerwehr Burbach Markus Schwarze. „Hier gibt es kein Kompetenzgerangel, und so steht auch mal ein Feuerwehrmann aus Hessen zusammen mit einem Feuerwehrmann aus Nordrhein-Westfalen am Schlauchende.“ Hauptsache, es wird geholfen.

