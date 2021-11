Niederfischbach: Müll brennt – Feuer greift auf Haus über

Niederfischbach. In Niederfischbach gerät eine Mülltonne in Brand. Das Feuer greift schnell auf ein nahes Haus über. Die Ursache ist mehr als ärgerlich.

Ein Mülltonnenbrand in der Mühlenstraße hat am Sonntag, 31. Oktober, die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf eine geschieferte Holzwand und ein paar Balken eines am Wohnhaus angebauten Unterstandes übergegriffen, teilt am Dienstag die Polizei mit.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Das Feuer konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. Es waren 50 Frauen und Männer von der Feuerwehr Niederfischbach, Harbach und Kirchen im Einsatz.

Derzeit liegt die Vermutung nahe, dass der fahrlässige Umgang mit heißer Asche den Brand ausgelöst hat.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland