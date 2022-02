Niederschelderhütte: Hauses nach Brand unbewohnbar

Niederschelderhütte. Das ausgebrannte Haus in Niederschelderhütte ist unbewohnbar. Die Bewohner kommen in einem Hotel unter. Das ist das Ergebnis der Ermittlungen.

Ein Dachstuhlbrand in der Weiherstraße hat am späten Donnerstagabend, 24. Februar, die Feuerwehr in Atem gehalten.

Wie es von offizieller Seite heißt, musste wegen herabhängenden Stromleitung, die drohte, abzustürzen, für mehrere Wohnhäuser der Strom abgestellt werden.

Das Haus wird erheblich beschädigt. Foto: Feuerwehr Siegen

Der Brandschaden erstreckt sich über das gesamte Dachgeschoss. Zur Ursache des Feuers können derzeit keine Angaben gemacht werden, so die Polizei.

Einsatzkräfte aus Siegen zur Unterstützung

Es wurde niemand verletzt. Allerdings ist der Schaden am Gebäude erheblich. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Es waren circa 100 Kräfte der umliegenden Feuerwehren, des THW und DRK im Einsatz. Auch Einheiten aus Niederschelden, Eiserfeld und Gosenbach unterstützen die Arbeiten.

Kriminalbeamte nahmen am Freitag den Brandort in Augenschein. Hinweise auf eine Brandstiftung haben sich nicht ergeben. Aktuell wird von einer technischen Ursache auf dem Dachboden ausgegangen. Die Feuerwehr musste am Freitagmorgen noch einmal ausrücken, um Glutnester mit Rauchentwicklung abzulöschen. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner des Hauses wurden vorübergehend in einem Hotel in der Verbandsgemeinde Kirchen untergebracht.

