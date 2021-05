Absage Noch ein Fest weniger in Siegen: Kein Bürgerfest in Geisweid

Geisweid. Immer noch wegen Corona: Nach dem Siegener Stadtfest ist nun auch das Geisweider Bürgerfest abgesagt.

Auch in diesem Jahr wird es kein Bürgerfest in Geisweid geben. Das 24. Bürgerfest hätte am 10. Oktober stattgefunden – das einzige große Fest im Stadtgebiet in diesem Jahr, nachdem auch das Stadtfest Ende August bereits ein weiteres Mal abgesagt wurde. Die Werbegemeinschaft Geisweid und die Arbeitsgemeinschaft der Vereine Klafeld-Geisweid-Dillnhütten haben ihre Entscheidung am Sonntagabend bekannt gegeben.

„Nach intensiver Abwägung der aktuellen Situation haben sich die Verantwortlichen der Arbeitsgemeinschaft der Vereine (ARGE) und der Werbegemeinschaft Geisweid entschlossen,von der Durchführung des diesjährigen Bürgerfestes abzusehen“, heißt es in der Mitteilung. Wie bereits im vergangenen Jahr sei auch jetzt nicht klar, unter welchen Bedingungen eine solche Veranstaltung stattfinden könne.

Vielleicht später ein „Fürschtefest“

Da weder eine Zugangskontrolle zum gesamten Ortsgebiet noch die Überwachung der Corona-Maßnahmen von den Beteiligten geleistet werden könne, sähen die beiden Organisationen derzeit keine sichere Möglichkeit zur Durchführung des seit inzwischen 25 Jahren als Traditionsveranstaltung bekannten Festes.

Ob im weiteren Jahresverlauf der Flohmarkt wieder stattfinden könne, sei ebenso wie ein „kleines Bürgerfest / Fürschtefest“ am Bürgerhaus von der weiteren Entwicklung der Pandemielage abhängig.

