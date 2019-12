Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Notunterkunft steht leer

86 Geflüchtete werden derzeit in Hilchenbach nach dem Asylbewerberleistungsgesetz versorgt. Die meisten von ihnen leben in Wohnungen, die der Stadt gehören (11) oder von ihr angemietet wurden (33).

Sieben Personen wohnen in der städtischen Gemeinschaftsunterkunft in der Winterbach. Die Notunterkunft in der ehemaligen Hauptschule steht leer. Vier Wohnungen sind als Reserve für neue Zuweisungen frei.