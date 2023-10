„NRW bleib sozial“: Hunderte Siegener bei Protest am Landtag

Rund 700 Menschen treffen sich am Donnerstagmorgen auf Einladung des AWO Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe an der Siegerlandhalle, um mit Bussen zur „NRW bleib sozial!“-Kundgebung nach Düsseldorf zu fahren.

Siegen/Düsseldorf. Mit rund 700 Menschen fährt der AWO Kreisverband von Siegen zur „NRW bleib sozial!“-Kundgebung nach Düsseldorf. Die Sorgen und Ängste sind groß.

Rund 700 Menschen aus den freien Wohlfahrtsverbänden in Siegen-Wittgenstein nahmen am Donnerstag an der Aktion „NRW bleib sozial!“ vor dem Düsseldorfer Landtag teil. Sie folgten – organisiert vom AWO Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe – einem Aufruf der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege NRW (LAG FW NRW). Zum Aktionsauftakt fand in der Landeshauptstadt eine Kundgebung gegen „den Sparhaushalt NRW 2024“ statt, wie es in der Ankündigung hieß.

An der Siegerlandhalle standen am Morgen elf Busse bereit, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Düsseldorf zu bringen. „Kindertageseinrichtungen und offener Ganztag, Pflegeeinrichtungen und Angebote für Menschen mit Behinderungen, Integration Geflüchteter, Schuldnerberatung oder Jugendförderung: Die soziale Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen steht auf der Kippe, und Einrichtungen und die Menschen, die auf sie angewiesen sind, wissen nicht, wie es weitergehen soll“, heißt es in einer Mitteilung. „Mitarbeiter und Träger sozialer Angebote sind am Limit.“ Die Probleme seien vielschichtig, es gehe um „unklare Zukunftsperspektiven, unzureichende Refinanzierung, fehlende Standards und akute Personalnot“. Die Bedingungen, unter denen soziale Arbeit geleistet werde, seien „vielerorts prekär und unterfinanziert“.

Siegen: AWO-Kreisverband fordert „,Nein’ zum Raubbau“ an sozialen Angeboten

Jens Hunecke, Geschäftsführer des AWO-Kreisverbands, rief den 700 Demonstrierenden vor der Siegerlandhalle zu: „,Nein’ zum Raubbau an unserer sozialen Infrastruktur!“ Es gelte, „denjenigen, die auf Bundes- und Landesebene die Zügel in der Hand halten“, klarzumachen: „Wir sind nicht bereit, den sozialen Frieden und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft für kurzfristige Einsparungen zu opfern. Wir fordern eine Politik, die den Menschen dient, die an die Zukunft denkt und nicht nur an den nächsten Haushaltsplan.“

