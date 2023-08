Oberstadt Siegen: Baustelle ist Mist – autofrei aber nicht

Siegen. Die Oberstadt rund ums Rathaus ist ein gemütliches Fleckchen. Das merkt man erst so richtig, wenn da kein Verkehr herfährt, findet Hendrik Schulz

Auch wenn ich mir wohl wieder den Unmut Vieler zuziehen werde: Mir gefällt’s, wenn in der Oberstadt gebaut wird. Nicht wegen Lärm und Absperrungen und was das sonst noch alles an Unannehmlich- und Unansehnlichkeiten mit sich bringt. Das ist nicht schön. Sondern weil dann keine Autos Löhrstraße und Markt hochfahren. Gerade dieser Bereich, den viele Menschen zu normalen Zeiten schon zum Flanieren nutzen, in der Sonne sitzen (wenn sie denn scheint), sich mit Freunden und Bekannten treffen, Kaffee trinken, Schach spielen, der zudem auch noch einer der wenigen wirklich schmucken Stellen in Siegen ist – der wird ohne Autos noch gemütlicher, entschleunigter. Stichwort Aufenthaltsqualität.

Den Ärger der Geschäftsleute verstehe ich, wirklich. Aber ein paar Meter weiter unten gibt es in der Kölner Straße auch Geschäfte, vor die man nicht mit dem Auto fahren kann. Und diese Lage scheint gerade sehr begehrt zu sein.

Jetzt wäre mit Blick aufs Schleifmühlchen sicher der falsche Zeitpunkt. Aber danach, liebe Verantwortlichen, liebe alle: Denkt doch nochmal vorurteilsfrei über eine autofreie Oberstadt nach. Wenigstens bis zum Neumarkt oberhalb der Nikolaikirche

