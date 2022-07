Oberstadt Siegen gesperrt: Jetzt gibt’s „Baustellenlotterie“

Siegen. Die Oberstadt in Siegen wird noch für Monate gesperrt sein. Der Einzelhandel leidet darunter – und lässt sich Einiges für die Kunden einfallen.

Die Sperrung der Löhrstraße trifft die Geschäftsleute in der Oberstadt unterschiedlich hart. „Wir spüren es alle“, sagt Thiemo Brinkmann, 1. Vorsitzender der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Oberstadt. Manche Einzelhändlerinnen und -händler hätten aber stärker unter den Folgen zu leiden als andere. Die ISG reagiert mit diversen Aktionen und Ideen, um das Beste aus der Situation zu machen.

Die Löhrstraße ist seit dem 19. April gesperrt. Die Siegener Versorgungsbetriebe (SVB) erneuern hier und in der Straße „Markt“ Teile der 50 Jahre alten Erdgas- und Trinkwasserleitungen. Die Baumaßnahme wird gemeinsam mit der Stadt Siegen durchgeführt und beinhaltet eine anschließende Sanierung der Asphaltoberfläche. Derzeit läuft der zweite Bauabschnitt. Für das Vorhaben wurde eine Gesamtdauer von sieben bis acht Monaten veranschlagt.

Siegen: Sperrung der Oberstadt – Beschilderung soll Kunden ab Kochs Ecke lotsen

Der „spezialisierte Einzelhandel“ komme mit den aus der Sperrung entstehenden Einschränkungen besser zurecht, „weil die Stammkundschaft trägt“, erläutert Thiemo Brinkmann. Läden etwa für Kleidung oder Accessoires hätten es dagegen schwerer, weil sie in höherem Maße auf Laufkundschaft angewiesen seien. Zwar sind und bleiben alle Gebäude in der Oberstadt zu Fuß erreichbar – doch ein nicht zu unterschätzender Teil des Publikums kommt mit dem Auto. Oder eben nicht, wenn die Zufahrt nicht möglich ist.

Die ISG habe deshalb ab Kochs Ecke eine Beschilderung angebracht, die insbesondere Besucherinnen und Besucher von außerhalb über das Schleifmühlchen und die Hainer Hütte in die Oberstadt und zum Parkhaus Hinterstraße lotst. Dieses werde nämlich bevorzugt „von vorne“ angesteuert, wie Thiemo Brinkmann schildert – also über die Löhrstraße, obwohl dabei aufgrund von Einbahnregelungen ein Bogen über die Marburger Straße erforderlich wird. Ausgeschildert ist nun der bogenlose Weg „von hinten“ über den Kampen. Die ISG habe die Kosten für die Beschilderung übernommen, „um zu zeigen, dass wir erreichbar sind“, sagt der Vorsitzende. Verschärft werde die Lage dadurch, dass auch die Koblenzer Straße wegen einer Großbaustelle von Kochs Ecke aus für den Durchgangsverkehr gesperrt ist.

Die Sperrung der Löhrstraße macht Teile der Oberstadt für den Straßenverkehr schwer erreichbar. Große Hinweisbanner sollen die Orientierung erleichtern. Foto: Florian Adam / WP

Oberstadt Siegen gesperrt: Einzelhändler wollen Kunden mit Aktionen gewinnen

Mit Schildern allein enden die Bemühungen nicht. „Die Fachgeschäfte bieten auch Parkgebührenerstattung an“, fährt Thiemo Brinkmann fort. Für die erste 60 Minuten können Kundinnen und Kunden einen speziellen Jeton bekommen. Diesen Service gibt es zwar schon länger, er werde „jetzt aber noch einmal forciert“. Gänzlich neu hingegen ist die „Baustellenlotterie“, die über die gesamte Dauer der Maßnahme laufen soll. In den Geschäften gibt es Lose, pro Woche gibt es vier Einkaufsgutscheine a 50 Euro zu gewinnen – einzulösen in allen Geschäften in der Oberstadt, „weil alle erkannt haben, wie wichtig solche Aktionen sind“. Der Rücklauf liege bei 800 bis 1000 Losen pro Woche. 5000 Euro stellt die ISG insgesamt für die Lotterie zur Verfügung.

Überaus positiv sei, dass mit der Sperrung „im Oktober erst einmal Schluss ist“, betont Thiemo Brinkmann. Das sei im Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft und auf den „Weihnachtsmarkt unterm Krönchen“ in der Fissmer-Anlage sehr wichtig. Dies hänge auch damit zusammen, dass für die Arbeiten bestimmte Temperaturen Voraussetzung seien, wie Anke Schreiber, Leiterin der Abteilung Straße und Verkehr, erklärt. In dieser Abteilung ist die Koordinierungsstelle der Stadt angesiedelt. Außerdem habe immer festgestanden, „dass das Schleifmühlchen nicht zeitgleich mit der Löhrstraße gemacht werden darf“, sagt Anke Schreiber. Und der Start der Bauarbeiten für den Kreisel ist für Anfang November vorgesehen.

Siegen: Sperrung der Löhrstraße – alle Beteiligten ziehen an einem Strang

Die Abstimmung mit den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren funktioniere reibungslos, wie Thiemo Brinkmann unterstreicht. „Stadt, ausführende Firma, SVB machen alle einen Top-Job.“ Das Anbringen der Beschilderung etwa sei „völlig unproblematisch“ gelaufen und die Kommunikation sei offen und transparent.

