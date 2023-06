Open-Air-Kino Siegen mit Avatar und Arielle im Schlosspark

Siegen. Blockbuster, Komödien, Außergewöhnliches: Siegens Open-Air-Kino wird seit 25 Jahren von Kino-Fans gemacht. Das merkt man dem Jubiläumsprogramm an

Das Siegener Open-Air-Kino wird 25 und feiert mit einem Jubiläumsprogramm am Oberen Schloss. „Nach den Pandemiejahren und den Kompromissen der vergangenen drei Jahre ist endlich ein Silberstreif am Horizont zu erkennen“, schreibt das Team um Martin Horne in der Ankündigung.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

„1998, der Schlossplatz war gerade eingeweiht worden und sollte nun als Kulturstätte regelmäßig bespielt werden, schlugen Stephan Schliebs und Martin Horne vor, auf diesem großen Platz das größte Open-Air-Kino des

Siegerlandes auf die Beine zu stellen“, heißt es weiter. „25 Jahre später ist das Kino unterm Sternenzelt aus der Kulturlandschaft nicht mehr wegzudenken.

Siegener Open-Air-Kino 2023: „Der Nachname“ von Sönke Wortmann macht den Auftakt

Zum Start der Spielzeit unter dem Motto „25 Jahre großes Kino“ läuft am Donnerstag, 13. Juli, Sönke Wortmanns Familienkomödie „Der Nachname“. Als Fortsetzung seines Erfolgs „Der Vorname“ trifft sich die Familie erneut, um Schockierendes zu erfahren. Mit Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, Iris Berben und Justus von Dohnányi sind wieder alle Stars des ersten Teils dabei.

+++ Lesen Sie hier: Freilichtbühne Freudenberg bringt „Robin Hood“ auf den Kuhlenberg +++

Doch auch andere erfolgreiche deutsche Filme wie „Einfach mal was Schönes“ (3. August) von und mit Karoline Herfurth oder der vielgelobte Film „Oskars Kleid“ (14.Juli) mit Florian David Fitz stehen auf dem Plan. „Natürlich darf auch der letzte Eberhofer-Krimi nicht fehlen“, betonen die Veranstalter. Kurz vor dem Kinostart des neuen Films zeigt das Open-Air-Kino „Gugelhupfgeschwader“ (29. Juli), der im vergangenen Jahr „der erfolgreichste Teil der Filmreihe war“.

„Siegen-Wittgenstein von oben“: Besonderer Heimatfilm beim Open-Air-Kino am Schloss

Seinen silbernen Geburtstag begeht das Kino am Sonntag, 16. Juli, mit dem Dokumentarfilm „Siegen-Wittgenstein von oben – echt vielfältig“, der 2022 Premiere feierte. Kameramann und Filmemacher Alexander Fischbach, der diesen Film in jahrelanger Arbeit realisierte, wird an diesem Abend vor Ort sein und Fragen beantworten. Als besonderer Bonus wird als Vorfilm der digital frisch aufbereitete Film „Der Eisenwald“ gezeigt, ein „zeitgeschichtliches Filmdokument der Siegerländer Lebens- und Arbeitswelt der frühen 50er Jahre“.

+++ Auch interessant: Kultur in Siegen: Ein buntes Festival extra für junge Leute +++

Auch bei internationalen Hits ist das Jubiläumsprogramm gut aufgestellt. Neben „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ (20. August) und „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ (11. August) – der dem Open-Air-Kinoplakat sein Motiv verlieh – ist „Avatar 2: The Way of Water“ dabei (19. August).

Siegener Open-Air-Kino bietet 2023 mehr für Familien

„In den vergangenen Jahren häuften sich immer öfter die Stimmen, dass doch auch mehr Filme für Familien mit nicht mehr allzu kleinen Kindern ins Programm aufgenommen werden sollten“, heißt es weiter. Diesem Wunsch kommt das Team in der anstehenden Open-Air-Kino-Runde drei Mal nach. „Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch“ schwingt am 22. Juli seine Klinge für die Gerechtigkeit, während „Arielle die Meerjungfrau“ sich am 5. August in die Herzen singen wird. Und ganze Generationen dürfte der Überraschungshit des Jahres „Super Mario Bros. Film“ am 15. Juli vereinen.

+++ Auch schön für Familien: Freilichtbühne Freudenberg: „Biene Maja“ als Familienspaß +++

Das Open-Air-Kino ist allerdings auch für seine außergewöhnlichen Filmabende bekannt und bleibt dieser Linie treu. Außer der „European Outdoor Film Tour 22/23“ (27. Juli) gibt es ein Wiedersehen mit der „Banff Mountain Film World Tour“ (10. August). In die zweite Runde geht zudem das Jugend Open-Air-Kino in Kooperation mit der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Siegen. Im Zuge einer großen Wunschfilmaktion konnten die Jugendlichen sich ihren Lieblingsfilm aussuchen. Die Wahl fiel – wie im Vorjahr – auf einen japanischen Anime-Filmklassiker aus dem Jahr 2004: „Das wandelnde Schloss“.

Erstmals im Programm ist die „Green Screen Tour“ (6. Ausgut). Dahinter verbirgt sich eine Auswahl von sechs herausragenden Naturdokumentarfilmen mit jeweils etwa 20 Minuten Länge, die Dirk Steffens, Festivalleiter von Europas größten Event für alle Naturfilmer (Green Screen Festival), ausgewählt und prämiert hat.

Siegen: Zum Jubiläum erfüllt sich das Open-Air-Kino einen Wunsch: „Tatsächlich… Liebe“

Anlässlich des Jubiläums hat sich Organisator und Veranstalter Martin Horne auch einen persönlichen Wunsch erfüllt. Als einer seiner Lieblingsfilme des vergangenen Vierteljahrhunderts zeigt er am 17. August „Tatsächlich … Liebe“. Die starbesetzte Liesbeskomödie spielt zwar zur Weihnachtszeit, wird ihren Zauber aber auch an einem hochsommerlichen Abend in der romantischen Kulisse des Oberen Schlosses voll entfalten können.

Tickets für das Siegener Open-Air-Kino 2023

Karten für alle Kinovorstellungen gibt es online unter kinoheld.de oder an der Abendkasse. „Als kleine Neuerung in diesem Jahr haben Inhaber von VVK-Karten einen zeitlichen Vorsprung von zehn Minuten beim Wettlauf um die besten Sitzplätze gegenüber Gästen, die Karten an der Abendkasse kaufen“, schreiben die Veranstalter.

Das vollständige Programm gibt es auf siegener-openairkino.de

„Die Verbundenheit der Stadt mit ihrem Kino zeigt sich auch dadurch, dass die Sponsoren und Förderer des Open-Air-Kinos seit fast 25 Jahren unverändert sind“, heißt es abschließend.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland