Allenbach. Fünf Kilometer über Stock und Stein zur Breitenbachtalsperre: Die Ponys Oreo und Macho hatten wohl keine Lust mehr auf ihre Wiese in Hilchenbach.

Am Ende wird alles gut. Nach einigem Wirbel wurden zwei Ponys am Dienstagnachmittag, 3. Januar, wohlbehalten auf ihre Wiese zurückverfrachtet. Die Tiere, Oreo und Macho mit Namen, zogen an der Breitenbachtalsperre viele Blicke auf sich. Auf ihrer Wiese an der Sang in Hilchenbach waren sie wohl im Laufe des Nachmittags aus noch nicht geklärten Gründen abgehauen. „Irgendwas muss sie sicherlich erschreckt haben“, sagte Besitzer Meik Scholl am späten Nachmittag.

Die Polizei hatte einige Anrufe erhalten, mit Berichten über die herrenlosen Ponys. Die Ordnungshüter versuchten daraufhin, einen Halter im Raum Hilchenbach ausfindig zu machen. Es gab aber keine Hinweise, wem die Tiere gehörten. Bis über viele Umwege Meik Scholl und seine Frau Andrea von den ausgebüxten Ponys erfuhren. Die beiden zu diesem Zeitpunkt selbst zu Pferd im Wald bei Ferndorf unterwegs.

Macho und Oreo hauen von ihrer Wiese in Hilchenbach ab und spazieren zur Breitenbachtalsperre. Foto: Kai Osthoff

Ponys Oreo und Macho folgen Spaziergängern um die Breitenbachtalsperre

Oreo und Macho waren unterdessen einigen Spaziergängern an der Breitenbachtalsperre gefolgt. Ein Jogger, der mit seinem Nachwuchs im Kinderwagen eine Runde gedreht hatte, nahm sich der Tiere an, lieh sich bei einer Anwohnerin nahe des Alten Wärterhauses ein Seil aus, zusammen mit dem Reporter wurden Oreo eingefangen und angeleint. Der dreijährige Wallach Macho sträubte sich erfolgreich, bis eine Tierärztin aus Allenbach hinzukam, die dem Ausreißer gerade ein Zaumzeug umlegen wollte, als Andrea und Meik Scholl vor um die Ecke kamen und Macho mit einer Möhre köderten.

Andrea Scholl führte die beiden Ponys an der Leine zurück auf ihre Wiese nach Hilchenbach – trotz Stromzauns hatten die Tiere querfeldein rund fünf Kilometer bis zur Breitenbachtalsperre zurückgelegt.

Besitzerin Andrea Scholl führt Macho und Oreo zurück zu ihrer Wiese. Foto: Kai Osthoff

