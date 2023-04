Steigerführung mit Püttgeschichten ist in Essen angesagt. (Symbolbild)

Spaß Osterwochenende in Siegen mit den 7 schönsten Freizeittipps

Siegen. Ostereiersuche für die Kleinen, Fettes Brot auf Abschiedstour oder unter Tage in Essen. Das Wochenende hat Einiges zu bieten.

Das Osterwochenende ist da. Für einige früher, für andere später – und allen bieten wir unsere Freizeittipps. Viel Spaß!

Fettes Brot: Nordisch by Nature

Leider geil, auch wenn es nicht Deichkind ist. Fettes Brot macht auf der „Fettes Brot … is history“-Tour Station in der Region. Unbedingt hingehen! Donnerstag, 6. April, 20 Uhr, Westfalenhallen, Rheinlanddamm 200, Dortmund.

AC/DC, Motörhead: Eine Frage der Lautstärke

Sind zwar nicht die Originale, aber verdammt nah dran: Masters of Rock – Tribute to AC/DC, Judas Priest and Motörhead: Donnerstag, 6. April, 20 Uhr, Matrix, Hauptstraße 200, Bochum.

Klassisches für die Kleinen in Hilchenbach

In Hilchenbach können Kinder wieder auf Eier- und Süßigkeitensuche gehen. Zwei große Heuhaufen stehen dafür bereit. Zudem warten Tiere des Kleintierzuchtvereins Hilchenbach-Helberhausen auf Streicheleinheiten. Nicht zuletzt machen Schafe und Hühner der Familie Horn Station in der Stadtmitte. Und der Osterhase ist auch da: Donnerstag, 6. April, 15 Uhr, Gerichtswiese Hilchenbach.

Lieblingsschmöker in Siegen lesen

Mal aus dem eigenen Lieblingsbuch vor Publikum lesen? Kein Problem bei „readme.exe, der Lieblingsbücherlesung“. Zehn Minuten lang kann der Leser oder die Leserin das Lieblingsbuch vorstellen und eine Stelle daraus lesen, heißt es seitens des Veranstalters: Sonntag, 9. April, 15 Uhr, Freiraum, Löhrstraße 30, Siegen.

Gute Musik

Elektronisches zum Osterfest gefällig? Alechno ist zu Gast bei Kosmonautenklang: Sonntag, 9. April, Einlass 23 Uhr, Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, Siegen-Weidenau, Anmeldung an kosmonautenklang@gmail.com.

Schaffe, schaffe – diesmal in Bochum

„Vom Schuften und Chillen“ ist der Titel der Sonderausstellung in der Zeche Hannover. Im Wesentlichen geht es um den Wandel der Arbeitswelt in den vergangenen 200 Jahren. Interessant. Donnerstag, 6. April, bis Samstag, 8. April, 14 bis 18 Uhr, Sonntag, 9. April, 11 bis 18 Uhr, Zeche Hannover, Günningfelder Straße 251, Bochum.

Schmutzig wird’s in Essen

Steigerführung mit Püttgeschichten: Samstag, 8. April, 18 Uhr, Zeche Zollverein, Gelsenkirchener Straße 181, Essen, 0201/246810.

