„Pablomat“: In Netphen steht ein Automat für Hanf-Produkte

Dreis-Tiefenbach. Räucherware, Getränke, Öle, alle mit mehr oder weniger CBD-Gehalt (Cannabinoid) – in einem Automaten in Dreis-Tiefenbach. Was dahinter steckt:

Nach Marburg steht nun auch der erste CBD-Automat in Dreis-Tiefenbach: an der Wernsbachstraße, direkt an der Verbindungsbrücke zwischen Wohngebiet Heckersberg und dem Einkaufszentrum. Cannabidiol wird aus Hanfpflanzen gewonnen – und unterliegt im Unterschied zum Wirkstoff THC keinen betäubungsmittelrechtlichen Regelungen. Alles legal, zertifiziert und rauschfrei, betont Luis Richter, Mitgründer des Startup-Unternehmens „Pablomat“.

Zusammen mit seinem Schulfreund Erik Brenner (23) hat der 22-jährige Richter das Unternehmen mit dem Ziel gegründet, CBD-Produkte populärer und ein Angebot für Konsumenten verfügbar zu machen – und mit Klischees aufzuräumen. In dem Automaten wird nichts Illegales verkauft, keine Drogen. „CBD hat mit Marihuana nichts zu tun, das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe“, sagt Luis Richter. Beim Thema Hanf werde man schnell in eine Schublade gesteckt, dass man Drogen verkaufe – „das stimmt überhaupt nicht“, betont er.

CBD-Produkte im „Hasch-Automaten“ in Netphen aus zugelassenem EU-Nutzhanf

Erik Brenner hat Sportwissenschaften studiert, Luis Richter Betriebswissenschaften – das ergänze sich optimal: Zum Beispiel werde CBD für eine optimale Regeneration nach sportlichen Aktivitäten genutzt, weiß Brenner. Die beiden Daadener beschlossen, qualitativ hochwertige CBD-Produkte zu vertreiben. CBD könne nach Angaben des Unternehmens zum Beispiel den Cortisolspiegel stabilisieren und somit entspannend und wohltuend wirken. „Vor allem unsere CBD-Öle eignen sich sehr gut für Personen, die unter Schlafproblemen leiden oder häufig hohem Alltagsstress ausgesetzt sind“, heißt es auf der Unternehmenshomepage. CBD habe auch entzündungshemmende Wirkungen und fördere die Regeneration etwa nach dem Sport. Es stabilisiere den Blutzuckerspiegel und reduziere die Menge an fettspeichernden Hormonen. Weitere Einsatzgebiete seien bei Angststörungen oder durch seine entkrampfende Wirkung zur Vorbeugung von Menstruationsbeschwerden.

Am „Pablomaten“ gibt es verschiedene CBD-Produkte zu kaufen: Öle, Getränke und Räucherware. Foto: Jürgen Schade

Im Automat sind diverse CBD-Produkte erhältlich. Das Unternehmen betont, dass sie aus zugelassenem europäischem Nutzhanf hergestellt werden und weniger als 0,2 Prozent THC (Tetrahydrocannabinol) enthalten – der Wirkstoff aus „Drogen-Cannabis“ –, eine berauschende Wirkung sei daher hier ausgeschlossen. „Unsere Produkte erfüllen alle nötigen Standards, um legal in Deutschland vertrieben zu werden“, heißt es weiter: Zu jedem Produkt gebe es Zertifikate eines externen Chemikers, um alle Inhaltsstoffe und deren Konzentration nachzuweisen, betont Luis Richter.

Nur Volljährige können am Pablomat in Netphen CBD-Produkte kaufen

Am Pablomat sind unter anderem CBD-haltige Getränke und Öle verschiedener Geschmacksrichtungen und Konzentrationen erhältlich, ferner „Moonrocks“ („panierte“ Cannabisblüten), Aromablüten, Wachs-Extrakte und Pollen als Räucherware – allesamt ohne psychoaktive Wirkung, betonen die beiden Gründer.

Gekauft werden können die CBD-Produkte aus dem Automaten nur von Personen, die älter sind als 18 Jahre: Das muss über den Personalausweis verifiziert werden. Die Preise sind abhängig vom jeweiligen Produkt und der darin enthaltenen CBD-Menge.

Und warum Dreis-Tiefenbach? Eine Nutzhanf-Plantage gibt es in Netphen inzwischen auch (wir berichteten) – es habe in ihrem Fall Probleme am alten Standort in der Siegener Innenstadt mit dem Vermieter gegeben, daraufhin wurde ihnen der Standort in Dreis-Tiefenbach, im Umfeld des Einkaufszentrums angeboten, erläutert Luis Richter.

