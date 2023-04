Pandemie hat Jugend verändert: „Kein Bock mehr auf Online“

Siegerland. Corona hat das Leben von Jugendlichen nachhaltig verändert. Darauf müssen Jugendtreffs und Vereine in Siegen-Wittgenstein reagieren.

Die Corona-Pandemie hat die Jugendarbeit der Vereine und Verbände verändert – und zwar nachhaltig. Das hat Ralf Schumann, Geschäftsführer des Kreisjugendrings, im Jugendhilfeausschuss deutlich gemacht. In der offenen Kinder- und Jugendarbeit – 19 Einrichtungen sind unter dem Dach des Kreisjugendrings – seien regelmäßige Öffnungszeiten noch wichtiger geworden. „Weil junge Menschen verlässliche Ansprechpartner brauchen.“

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

„Gemeinschaft muss neu geübt werden“

Die 25 Fachkräfte seien als Beraterinnen und Berater mehr denn je gefragt. „Sozialkompetenz“, so der Fachbegriff, sei durch die lange Zeit des Distanzhaltens verloren gegangen. „Was die Schulen melden, können wir bestätigen. Gemeinschaft muss neu geübt werden.“ Gelitten habe die Fähigkeit, Konflikte zu bearbeiten. „Jugendliche sind es nicht mehr gewöhnt, Sachen argumentativ zu lösen“, hat Ralf Schumann erfahren, „dann wird es schnell mal etwas mehr als rau-verbal.“ Verloren gegangen sei zudem die Verbindlichkeit, sich auf Jugendtreffs und ihre Angebote einzulassen.

Jugendliche sollen mitreden können Jugendliche sollen selbst bestimmen: „Partizipation“ steht wieder im Konzept des Kreisjugendrings. „Ein erster und wichtigster Schritt“, sagt Sozialdezernent Thomas Wüst, sei die Beteiligung an den kommunalen Gremien, zum Beispiel durch Sitze in den Ausschüssen. Bernd Zimmermann (Kreisjugendring) stellt fest, dass Jugendparlamente „keine Resonanz“ finden. Sie sprächen vorzugsweise Jugendliche aus bestimmten Bildungsschichten an. Und frustrierten dann: „Weil sie nichts zu sagen haben oder weil sie auf das Wohlwollen eines Bürgermeisters angewiesen sind.“ Regine Stephan (AfD) regt an, neben Gedenkstättenfahrten und dem Austausch mit Israel auch Begegnungen mit Jugendlichen in den neuen Bundesländern zu erwägen. „So weit ist es nicht nach Thüringen.“

Weniger Reisen, mehr Projekte

284 Freizeitangebote, an denen 6616 junge Menschen teilgenommen haben, wurden 2022 gefördert – damit ist der Stand des letzten Vor-Corona-Jahres 2019 sogar leicht übertroffen. „Die Vereinsarbeit ist wieder richtig ins Rollen gekommen“, berichtet Ralf Schumann. Aber doch auch wieder anders: Die Zahl der Kinder- und Jugendreisen bleibt rückläufig, die Zahl der Tagesveranstaltungen hoch. Und wenn übernachtet wird, dann eher mal an einem Wochenende als eine Woche oder sogar länger.

Dagegen ist die Fördersumme für Projekte deutlich gestiegen; von knapp 16.000 Euro im Jahr 2019 auf mehr als 28.000 im Jahr 2022 – ein weiteres Zeichen für einen neuen Trend. Mit dem Geld wurden unter anderem die Renovierung eines Jugendraums, ein Baumhauscamp, die Kampagne „Pink gegen Rassismus“ des Kreissportbundes und das Bonfire-Festival des evangelischen Kirchenkreises auf dem Erfahrungsfeld Schön und gut in Siegen ermöglicht.

+++ Lesen Sie auch: Wilnsdorf – mehr Wald, weniger Müll: Das fordern Jugendliche +++

„Horizont der Vereine erheblich erweitert“

„Aufholen nach Corona“ sei eine „großartige Förderung“ gewesen, sagt Ralf Schumann. 46 Vereine und zwölf Jugendeinrichtungen haben für 137 Angebote fast 52.000 Euro Fördergeld einwerben können. Möglich wurden so Freizeitfahrten, zum Beispiel in den Zoo oder ins Phantasialand, Sportangebote von Soccer über Jumphouse und Bowling bis zur Wanderung auf dem Mittelrheinsteig, Erlebnisangebote von der Kanutour über den Outdoor-Basic-Kurs bis zum Escape-Room, schließlich Kreativangebote vom Graffitiworkshop bis zum Erfinden von Escape-Games. „Sachen, die man sich sonst nicht leisten könnte“, sagt Ralf Schumann, „viele Vereine haben sich ihren Horizont dadurch erheblich erweitert.“

+++ Lesen Sie auch: Queer in Hilchenbach: Nicht leicht mit den neuen Nazis +++

Deutlich rückläufig ist dagegen die Zahl der Bildungsangebote. 29 Seminare fanden 2022 statt, 2019 waren es noch 45. Die Zahl der Aus- und Fortbildungen betrug 22, gut ein Drittel weniger als 2019. Es ging zum Beispiel um Rettungsschwimmen und Spielepädagogik, die der Kreisjugendring zu den „klassischen Bildungsthemen“ zählt, und um aktuelle Themen. „Queere Jugendarbeit beschäftigt uns immer mehr“, berichtet Ralf Schumann. Eine Beobachtung, die Katrin Fey (Linke) teilt: Die Selbstverständlichkeit, eine geschlechtliche Identität oder eine sexuelle Orientierung als gegeben hinzunehmen, gehe seit Jahren zurück.

+++ Lesen Sie auch: Jugend: Einfach nur chillen? In Netphen gar nicht so einfach +++

Ehrenamtliche wachsen nicht nach

Es ging aber auch um Ausbildung und Beruf, um Lebenswirklichkeiten von Mädchen, Baumhausbau und Songwriting. Und um die Frage, wie man für die Vereinsjugendarbeit neue Mitarbeitende gewinnt – denn auch das ist eine Folge der Pandemie. Ehrenamtliche sind mit der Schließung der Einrichtungen für immer ausgestiegen, junge Kräfte sind nicht nachgewachsen – sie mussten ja draußen bleiben in der Zeit, in der sie in Leitungsrollen hätten hineinwachsen können. Auch hier habe Corona „einen Bruch in der Biografie“ bewirkt, stellt der Geschäftsführer des Kreisjugendrings fest. Als Erste wieder zurückgekommen seien die jungen Erwachsenen über 21- 147 Anträge zur Förderung des Ehrenamts konnten 2022 gestellt werden, 2019 waren es 168. 27 Jugendleiterkarten (Juleica) wurden ausgestellt, 21 weniger als 2019.

Es wird mehr Begegnungen, Freizeiten, Kreatives, Gemeinschaftliches geben in der nächsten Zeit. Stichworte, in denen das Wort „digital“ vorkommt, hat Ralf Schumann nicht mitgebracht. „Die Jugendlichen haben keinen Bock mehr auf Online.“ Noch eine Folge der Pandemie.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland