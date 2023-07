Siegen. Tiere, Events, Idylle: Der Hof Heinbach in Siegen „ist ein traumhafter Ort“, sagt Matthias Geiß – für Familien, Paare, Singles oder Kollegen.

Das Siegener Stadtzentrum liegt gar nicht weit entfernt – trotzdem fühlt es sich an wie in einer anderen Welt. Der Hof Heinbach in Siegen ist idyllisch, ruhig, nur ab und an sind ein paar Autos von der nahe gelegenen Freudenberger Straße zu hören. Das lässt sich aber auch hervorragend ausblenden. „Paradies“ steht auf einem Schild am Eingangstor – „es ist ein traumhafter Ort“, sagt Matthias Geiß, der dem Begegnungshof zusammen mit seiner Frau Tina und seiner Tochter Sophia dann noch einmal eine Extraportion Herzlichkeit verleiht. Sie haben ein beliebtes Ausflugsziel mit vielen Tieren für Familien, Freunde, Paare, Arbeitskollegen und ganz viele andere Menschen in Siegen geschaffen.

Hof Heinbach in Siegen: Das ist das Konzept

„Was den Ort hier ausmacht, ist das Familiäre“, sagt Matthias Geiß. Ständig ist jemand aus der Familie da oder Freunde sind zu Besuch, alle packen bei den Veranstaltungen auf dem Hof mit an. Der Hof Heinbach ist ein sogenannter Begegnungshof (zertifiziert von der „Stiftung Bündnis Mensch & Tier“): Das bedeutet, dort können sich Mensch und Tier auf mensch- und tiergerechte Weise begegnen. „Bei uns soll man viel darüber lernen, wie Tiere artgerecht gehalten werden“, sagt Tina Geiß.

„Hier gibt es freie Begegnungen. Die Tiere haben immer die Möglichkeit, zu gehen.“ Das tun sie auch: „Unser jüngstes Pferd kann man rufen. Wenn es keine Lust hat, bleibt es vor Dir stehen und dreht dann wieder um.“ Alle Besucherinnen und Besucher des Hofes seien angewiesen, das auch zu respektieren. Der Umgang mit Tier und Natur solle stets wertschätzend sein.

Tina und Matthias Geiß haben den Hof Heinbach in Siegen gemeinsam geschaffen und wollen Menschen dort eine Auszeit bieten. Foto: Ina Carolin Pfau / WP

12 Schafe gibt’s auf dem Hof, 4 Ziegen, 20 Hühner und 3 Hähne sowie 3 eigene Pferde (5 Pferde von anderen Besitzern kommen dazu), 2 Katzen und 4 Hunde – volles Haus also. Das Ganze sorgt aber nicht für Hektik oder Unruhe: „Die Menschen sollen hier zur Ruhe kommen und Zeit haben“, sagt Matthias Geiß – genauso wie die Tiere.

Überraschung beim Hof Heinbach: „Das ist ja mitten in Siegen!“

Als Tina Geiß das landwirtschaftliche Anwesen mit Siegener Postleitzahl vor mehreren Jahren auf Ebay-Kleinanzeigen entdeckte, dachte sie, die Postleitzahl sei die des Maklers („Das ist ja mitten in Siegen!“). Eigentlich war sie nur auf der Suche nach einem Stall für ihr eigenes Pferd. Als sie sich das Gelände dann ansah, war die Reaktion überwältigend: „Ich hatte Tränen in den Augen und dachte: Du bist genau meins!“ Fünf Jahre dauerte es dann aber doch, bis der Kauf des Hofs endlich möglich wurde. Die Familie Geiß wartete: „Es war einfach kein anderer Hof so wie dieser.“

Mehr Infos gibt’s auf Anfrage Eine Übersicht über die Angebote auf dem Hof Heinbach, In der Heinbach 2, gibt’s im Internet unter www.hofheinbach.de oder auf der Vereinswebsite www.tiernaturmensch.com. Das Mehrgenerationencafé läuft auf Spendenbasis. Preise und Veranstaltungstermine für Team-, Kinder-, Paar- und Erwachsenen-Events erhalten Interessierte auf Anfrage. Feste Öffnungszeiten gibt es auf dem Hof bislang nicht. Bei Fragen: info@hofheinbach.de oder 0176/23526491.

Der Hof Heinbach sei bereits 1349 als Außenstelle und Pilgerstätte der damaligen Kirche entstanden. Danach habe er immer wieder Wandlungen durchgemacht, wie die jetzigen Betreiber auf ihrer Homepage erläutern. 3,5 Hektar Fläche umfasst das Anwesen mit den Grünflächen mittlerweile, sagt Tina Geiß: „Da braucht man Muskelkraft und psychische Kraft. Die Arbeit hat nie ein Ende.“

Neun Monate wurde der Hof 2019 von der Familie kernsaniert. Tina Geiß wollte gleichzeitig auch eine feste Anlaufstelle für ihre Hundeschule „Hundsartig“ schaffen: „Damals bin ich immer an den Hundeplatz gefahren. Ich wollte gerne alles zentral haben. Das hier war perfekt für uns.“ So kann sie gleich zwei Dinge verbinden, die ihr am Herzen liegen.

Events für Familien, Paare, Singles, Kollegen: Viele Angebote in Siegen

Die Veranstaltungsangebote des Hofes sind vielfältig: Familien oder Einzelpersonen können dort zum Beispiel die „Hof (R)auszeit“ nutzen – das heißt, Zeit mit den Hoftieren verbringen und eine Pause vom oft stressigen Alltag erleben. Es gibt auch die „PaaRAUSzeit“ – ein Angebot extra für Paare. Arbeitskolleginnen und -kollegen können Teamevents buchen – da geht’s beispielsweise darum, die Schafe von A nach B zu treiben. Das sei auch aus psychologischer Sicht interessant, sagt Matthias Geiß: Dort könnten sich auch Stärken der Mitarbeitenden offenbaren, die vorher gar nicht allen bewusst waren.

Als Team die Schafe von A nach B treiben – das ist gar nicht so leicht. Foto: Franziska Elsner Fotografie

Beliebt ist auch das Mehrgenerationencafé am ersten Sonntag im Monat bei schönem Wetter (ab 14.30 Uhr, von Juni bis Oktober) auf dem Hof, wo es Waffeln und Kaffee gibt, erzählen die Betreiber. Das neuste Projekt auf dem Hof: „Urban Gardening“. Dafür wurden extra Hochbeete gebaut und bepflanzt. „Das wollen wir jetzt jedes Jahr machen – in der Hoffnung, dass das Projekt wächst“, berichtet Matthias Geiß.

Diese Menschen stecken hinter dem Begegnungshof in Siegen

Tina und Matthias Geiß ist wichtig, dass sie auch das pädagogische Fachwissen haben, um die Events anbieten und begleiten zu können. Beide qualifizierten sich weiter – Tina Geiß machte etwa eine Weiterbildung zur Fachkraft für Tiergestützte Intervention. Tiere seien schon ihr Leben lang eine Stütze für sie gewesen. „Ich war depressiv. Unsere Hündin Lissy hat mir geholfen, wieder ins Leben zu kommen“, erzählt sie. Diese Erfahrungen möchte sie auf dem Hof gerne weitergeben. „Wenn man einmal depressiv ist, wird man nicht wieder ganz gesund“, ist ihre Überzeugung. Doch es gebe Dinge, die helfen. „Muss ich schwierige Entscheidungen treffen oder habe ich das Gefühl, nicht mehr klar sehen zu können, setze ich mich auf mein Pferd und reite zusammen mit den Hunden eine Runde in den Wald. Danach ist alles viel klarer und leichter.“

Gerade der Hof inspiriere sie sehr. Und auch Matthias Geiß hat trotz der vielen Arbeit dort gelernt, einen Gang zurückzuschalten. „Lange habe ich selbst nicht bemerkt, was wir schon alles geschafft haben“, erzählt er.

Tina, Matthias und Sophia Geiß haben den Hof Heinbach in Siegen gemeinsam geschaffen und wollen Menschen dort eine Auszeit bieten. Sophia nimmt dort gerne ein Huhn auf den Arm. Foto: Ina Carolin Pfau / WP

Auf den Hof kämen auch immer wieder Menschen, die eher zurückhaltend auf Tiere reagieren würden, berichten die Hofbesitzer. Nach und nach würden beide Seiten aufgeschlossener. Ebenfalls spannend: „Bei Menschen, die eher hektisch sind, sind die Schafe schnell weg“, erzählt Tina Geiß. Bei dem Aufeinandertreffen mit den Tieren würden diese Menschen lernen, „sich zurückzufahren“ – das sehe man auch immer wieder bei Besucherinnen und Besuchern mit Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS). Manchmal komme es auch auf die „innere Größe“ an, erzählt Tina Geiß. Wenn man z. B. als Einzelperson ein Pferd ohne Seil bewegen wolle, dürfe man nicht wie ein „Schluck in der Kurve“ davor stehen.

Überall auf dem Hof Heinbach in Siegen gibt’s etwas zu entdecken. Foto: Franziska Elsner Fotografie

Gerade bei Kindern, aber eben auch bei Erwachsenen, würde es immer wieder interessante Entwicklungen geben – daher würden auch immer wieder gerne Institutionen die Angebote des Hofs nutzen. Um Erwachsenen-, Kinder- und Behindertenarbeit durch heilpädagogische, natur- und tiergestützte Angebote zu fördern, haben Tina und Matthias Geiß zusammen mit vielen anderen auch den Verein „Tier Natur Mensch“ gegründet. So sollen zukünftig noch ganz viele weitere Angebote geschaffen werden.

