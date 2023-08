Party lockt: Siegen-Wittgenstein erfindet Dorfwettbewerb neu

Siegen-Wittgenstein. Damit wieder mehr Orte Lust auf den Dorfwettbewerb bekommen, verändert der Kreis Siegen-Wittgenstein die Spielregeln.

Mit einem völligen neuen Konzept möchte die Kreisverwaltung im kommenden Jahr in die nächste Runde von „Unser Dorf hat Zukunft“ starten. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Kommunen, der Heimatarbeit, des Tourismus und der Dorfentwicklungen haben die Vorschläge erarbeitet, über die die Gremien des Kreises jetzt beraten werden.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Mitmachen ohne Hürden

„Mit diesem neuen, niederschwelligen Konzept möchten wir das Interesse am Dorfwettbewerb und damit an der Entwicklung der eigenen Ortschaft wieder steigern. Gleichzeitig wollen wir es allen Dörfern in Siegen-Wittgenstein ermöglichen, sich an ‚Unser Dorf hat Zukunft‘ zu beteiligen, ohne große formale Hürden überwinden zu müssen“, sagt Landrat Andreas Müller. Das Konzept ist eine lokale Reaktion auf das landesweit nachlassende Interesse am Wettbewerb.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Dörfer sauer – Dorfwettbewerb findet ohne sie statt +++

Kern des neuen Kreiswettbewerbs 2024 ist ein zweistufiges Angebot. Die erste Stufe wird ausschließlich innerhalb des Kreises Siegen-Wittgenstein ausgetragen: Ortschaften sind eingeladen, der Jury im Rahmen einer Bereisung vorzustellen, was das Dorf ausmacht, worauf die Bewohnerinnen und Bewohner besonders stolz sind, aber auch, woran sie gerade gemeinsam arbeiten.

Auf das Miteinander kommt es an

Im Gegensatz zum klassischen Wettbewerb gibt es bei diesem neuen Kreiswettbewerb aber keine fest umrissenen Themenfelder. Es werden auch keine Punkte für einzelne Wertungsbereiche vergeben. Entscheidend ist vielmehr, welchen Gesamteindruck die Jury am Ende hat. Für die Präsentationen der Dörfer und als Leitlinie für die Bildung des Gesamteindrucks sollen primär Kriterien herangezogen werden, auf die die Dorfgemeinschaften tatsächlich auch Einfluss haben. Hierbei geht es zum Beispiel um das dörfliche Miteinander, Nachbarschaftshilfe, die örtliche Kommunikationsstruktur, das Vereinsleben und Initiativen, generationsübergreifende Angebote, Antworten auf Zukunftsfragen wie Klimawandel, Mobilität, energetische Versorgung et cetera, die Integration von Neubürgern ins örtliche Leben, touristische Aktivitäten oder Freizeitangebote, Traditionspflege, Baukultur, Dorfgemeinschaftseinrichtungen, Digitale Welten, Zusammenarbeit mit anderen Dörfern.

+++ Lesen Sie auch: Siegen sagt Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ab +++

„Für die Bildung des Gesamturteils der Jury ist nicht relevant, in welchen Themenfeldern eine Ortschaft aktiv ist. Entscheidend ist vielmehr, dass es Projekte gibt, die die Dorfgemeinschaft gemeinsam umsetzt, die unter Umständen Vorbildcharakter haben und die die Jurymitglieder begeistern“, erläutert der Landrat. Unter allen Ortschaften, die in der ersten Stufe des neuen Kreiswettbewerbs eine Goldauszeichnung erhalten, wird am Ende eine „Radio Siegen Kulthitparty“ verlost.

Klassischer Wettbewerb bleibt

Gleichzeitig haben alle Dörfer die Möglichkeit, sich zur zweiten Stufe, dem „klassischen“ Kreiswettbewerb anzumelden. Dieser ermöglicht die Qualifizierung zum Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2025. Grundlage hierfür sind die Bewertungskriterien der Landwirtschaftskammer NRW. Hier werden von der Jury Punkte in fünf Themenfeldern vergeben: Ziel- und Konzeptentwicklung, wirtschaftliche Initiativen und Verbesserung der Infrastruktur; Soziales und kulturelles Leben; Wertschätzender Umgang mit Baukultur, Natur und Umwelt; Gesamteindruck; Grüngestaltung und Dorf in der Landschaft. Dörfern, die sich für die Teilnahme an der zweiten Stufe des neuen Kreiswettbewerbs entscheiden, bietet der Kreis zur Vorbereitung an, ein sogenanntes „Dorfgespräch“ im Ort durchzuführen.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Dorfwettbewerb abgesagt – „Missachtung des Ehrenamts“+++

Alle angemeldeten Dörfer erhalten ein Startgeld für die Vorbereitung zur Teilnahme am Kreiswettbewerb. Dörfer, die sich für die Stufe 1 anmelden, bekommen 250 Euro, Ortschaften, die sich auch für die Teilnahme an Stufe 2 entscheiden und damit die Teilnahme am Landeswettbewerb anstreben, erhalten 500 Euro. Ortschaften, die sich für eine Teilnahme am Landeswettbewerb qualifizieren, erhalten einen Geldpreis in Höhe von 2000 Euro. Es ist möglich, dass sich eine Ortschaft zunächst nur für die erste Stufe des neuen Kreiswettbewerbs anmeldet. Bis zum Ende der offiziellen Bewerbungsfrist am 2. Juli 2024 kann jederzeit noch eine Anmeldung auch zur zweiten Stufe erfolgen und umgekehrt.

Zahlreiche Sonderpreise

Zusätzlich zu den ausgelobten Hauptpreisen (Stufe 1 „Radio Siegen Kulthitparty“, Stufe 2 2000 Euro) sollen zahlreiche Sonderpreise Anreiz zu Beteiligung schaffen. Die Sonderpreise können sowohl an Ortschaften vergeben werden, die nur an Stufe 1 des Wettbewerbs teilnehmen, als auch an Dörfer, die sich für den Landeswettbewerb qualifizieren wollen.

+++ Lesen Sie auch: Dorfwettbewerb – Kritik: Siegen und Freudenberg ausgetrickst +++

Der offizielle Startschuss für den Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2024 wird im Herbst dieses Jahres fallen. Der Ausschuss für Kultur, Tourismus und Ehrenamt wird in seiner Sitzung am 4. September erstmals über das Konzept für den neuen Kreiswettbewerb 2024 beraten.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland