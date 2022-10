Straftat Per Haftbefehl gesucht: Mann benimmt sich in Siegen daneben

Siegen. Die Polizei schnappt einen 36-Jährigen in Siegen: Erst randaliert er und flüchtet. Wie sich herausstellt, wurde er schon von den Behörden gesucht

Die Polizei hat einen per Haftbefehl gesuchten Mann verhaftet. Den Angaben zufolge wurde der 36-Jährige am Donnerstagabend, 6. Oktober, in der Fludersbach in Siegen festgenommen worden.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Zeugen hatten beobachtet, wie er versuchte, gegen 19.45 Uhr die gläserne Eingangstür eines Mehrfamilienhauses zu beschädigen, danach flüchtete er. Eine Polizeistreife traf den Mann im Bereich Frankfurter Straße an.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Es stellte sich heraus, dass ein offener Haftbefehl wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe vorlag. Da der Mann die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, kam er ins Polizeigewahrsam. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland