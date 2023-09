Pizza, Pasta & mehr: Neue Restaurants in Siegens Unterstadt

Siegen. Sie setzen beide ganz eigene Akzente in Siegen: das „Babylon“ am Kölner Tor und das „Little Eataly“ in der Hindenburgstraße.

Es tut sich was in der Unterstadt. Am Kölner Tor hat jetzt „Babylon“ eröffnet, in der Hindenburgstraße „Little Eataly“.

Babylon

Viele verschiedene Gerichte aus vielen verschiedenen Kulturen in ein und demselben Lokal: Das gibt es im Restaurant Babylon am Kölner Tor in Siegen, an sieben Tagen in der Woche von 9 bis 22 Uhr. Inhaber des Lokals ist der 18-jährige Aryan Miran. Sein Vater und Vermieter der Räumlichkeiten, Sukri Miran, erklärt: „So einen Laden gab es bisher noch nicht in Siegen. Vor allem nicht in der Größe, wir haben 459 Quadratmeter.“

Die Räumlichkeiten könne man auch für private Feiern wie beispielsweise Geburtstage mieten. In der oberen Etage fänden dafür bis zu 90 Personen Platz. In der Zukunft sei auch geplant, die Terrasse für solche Veranstaltungen zu nutzen. Hierfür fehle momentan aber noch die Genehmigung des Bauamts. „Der Laden ist ansonsten so weit aber fertig. Es fehlen eben noch so Kleinigkeiten, wie die Genehmigung für die Terrasse oder für ein Schild. Eine Klimaanlage wäre auch gut.“ Mithilfe eines Essensaufzugs können die Gäste der oberen Etage auch mit den warmen Speisen bewirtet werden.

Das Restaurant Babylon bietet typische Gerichte aus vielen verschiedenen Kulturen an. So gibt es beispielsweise typisch mexikanische Speisen, sowie Gerichte, die aus der türkischen, kurdischen, arabischen oder armenischen Küche stammen. Von Vorspeisen über Suppen, Salate, Pasta, Pizza, Döner, Hähnchen, Fisch, Wraps und Grillgerichten bis zu süßen Nachspeisen wird alles serviert. Das Besondere am Restaurant Babylon seien vor allem der Holzkohlegrill und der Steinofen. Einen Unterschied zu anderen Restaurants in Siegen, die sich auf die orientalische Küche spezialisiert haben, betont Sukri Miran besonders: „Bei uns gibt es Speisen aus allen Kulturen. Egal ob kurdische, türkische oder arabische. Uns ist das egal.“

Das Little Eataly in der Siegener Hindenburgstraße bietet original neapolitanische Küche. Foto: Anne Boulkaboul

Little Eataly

Seit einigen Wochen schon bereichert eine neue Pizzeria die Gastronomie Siegens: Das Little Eatalybietet original neapolitanische Küche mitten in der City. Vollblutgastronom Özcan Yildiran erweitert mit dem kleinen, aber feinen Lokal in der Hindenburgstraße sein gastronomischen Portfolio. Sein internationales Team, angeführt von Koch und Pizza-Bäcker Marco da Silva Santos, bereitet hier leckere mediterrane Speisen ganz frisch zu. Das Herzstück der modernen Küche ist ein echter Steinofen aus Neapel, eine Voraussetzung für den Ehrentitel „original neapolitanische Küche“. Der 485 ° C heiße Ofen gart die Speisen in nur 60 Sekunden.

Die Karte offenbart, dass es sich beim Little Eataly nicht um die schnöde Pizza von nebenan handelt: Zutaten wie Büffelmozzarella und Trüffel machen das kulinarische Angebot zu etwas ganz Besonderem. Dabei legt der Küchenchef besonderen Wert auf hochwertige, frische Zutaten, die zum großen Teil direkt aus Italien nach Siegen importiert werden. Dennoch verschätzt man sich dabei nicht im Preis, das Angebot ist trotz höchster Qualität für jeden erschwinglich. Und das soll auch so sein: „Das Little Eataly ist ein Restaurant, indem jeder herzlich willkommen ist!“ sagt Mitarbeiter Joel Adler.

Das Little Eataly finden hungrige Siegener und Siegenerinnen in der Hindenburgstraße 8, wo sie Pizza,Pasta und Salate von 12 Uhr am Mittag bis 21 Uhr am Abend (freitags und samstags bis 22 Uhr) genießen können. Reservierungen und Vorbestellungen zum Abholen sind telefonischunter 0271/ 319 244 61 oder online auf der Website www.little-eataly.de möglich.

