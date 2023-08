Plan für Siegen: Radstellplätze in Apollo-Parkhaus für lau

Siegen. Im Apollo-Parkhaus in Siegen sollen Abstellflächen für Fahrräder geschaffen werden. Zehn Autostellplätze würden dafür wegfallen.

Nach dem Willen der Grünen sollen zehn Parkplätze im Apollo-Parkhaus in der Siegener Morleystraße in Stellflächen für Fahrräder umgewandelt werden.

Fahrradfahrer sollen dort keine Parkgebühren zahlen müssen und einen eigenen Zugang erhalten. Zudem soll die Parkanlage rund um die Uhr geöffnet bleiben, mit Videoüberwachung ausgestattet sein und über Abstellmöglichkeiten für Lastenräder und Fahrradanhänger verfügen. In Siegen gebe es, schreibt die Fraktion in einem entsprechenden Antrag, den der Rat in seiner Sitzung am Mittwoch, 6. September, diskutiert, „einen Bedarf an witterungsgeschützten, sicheren Fahrräder-Stellplätzen“.

Einkäufe in Siegen lieber mit dem Rad erledigen

In der City lebten Menschen ohne geeignete Flächen in ihrem Wohnhaus. Auch Beschäftigte würden gern mit dem Rad zur Arbeit fahren, „wenn es sichere, witterungsgeschützte Abstellmöglichkeiten für ihr Rad gäbe“. Nicht zuletzt könnten die Radparkplätze Kundinnen und Kunden dazu animieren, Einkäufe in der Stadt mit dem Fahrrad zu erledigen. Die Maßnahme im Apollo-Parkhaus soll ein erster Schritt sein. Nach Einrichtung müsse das Angebot beworben werden.

