Neunkirchen-Salchendorf. In Neunkirchen steigt ein Einbrecher in die Wohnung eines 51-Jährigen ein und überrascht ihn im Schlaf. Dieser hält den Täter für einen Pfleger.

Ein 51-jähriger Mann bemerkte am Mittwochnachmittag, 17. November, einen Einbrecher in seiner Wohnung in der Straße Am Birkenwald in Neunkirchen-Salchendorf. Die Wohnung des 51-Jährigen ist dem Programm „betreutes Wohnen“ angeschlossen.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Zur Tatzeit ist der Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung gelangt. Bei seiner Suche nach Beute betrat der Eindringling das Schlafzimmer. Der 51-Jährige, der dort schlief, wurde geweckt. Zunächst ging er davon aus, dass es sich um Pflegepersonal handelte.

Polizei in Siegen bittet um Mithilfe

Als er registrierte, dass dies nicht der Fall war, sprach er den Einbrecher an. Dieser soll dann nachgefragt haben, ob der Geschädigte Schrott habe. Der 51-Jährige drohte damit, die Polizei zu rufen. Daraufhin flüchtete der Täter – mit der Geldbörse des 51-Jährigen.

+++Lesen Sie auch: Kreuztal: Imbiss und Gaststätte – Diebe stehlen Lebensmittel+++

Der Verdächtige ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, er hat dunklere Haut und sprach gebrochenes Deutsch. Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß und trug sein dunkles Haar etwas länger, der Schnäuzer war gelb. Er war bekleidet mit einem dunklen Anzug, der wie ein Overall wirkte. Seine Hände steckten in dunklen Gummihandschuhen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Laut Angaben des Zeugen soll der Verdächtige bereits zuvor als fahrender Schrotthändler in der Gegend unterwegs gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Die Beamten sind unter 0271/7099-0 zu erreichen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland