Polizei: Einbruch, Randale und drei leere Kisten Bier

Neunkirchen/Wilnsdorf. Ein Neunkirchener Autohandel ist Ziel von Einbrechern. Jede Menge Schlüssel finden sich später bei zwei Randalierern – und einem 22-Jährigen.

Das Büro eines Kfz-Handels an der Kölner Straße in Neunkirchen wurde am Samstag, 21. Mai, Ziel von Einbrechern. Zahlreiche Fahrzeugschlüssel wurden entwendet.

Ein 22- Jähriger setzte sich anschließend in einen nicht zugelassenen Peugeot und fuhr davon. Einem 21-jährigen Autofahrer fiel der Peugeot anschließend zwischen Gilsbach und Wilden auf. Nicht nur, weil der Pkw keine Kennzeichen hatte, auch, weil das Fahrzeug starke Schlangenlinien fuhr. Polizisten stoppten den 22-Jährigen. Atemalkoholtest und Drogenvortest verliefen positiv. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß der junge Mann nicht. Er musste die Beamten daher zur Polizeiwache begleiten.

Neunkirchen: Männer pfeffern Bierflaschen auf Straße

Weitere Fahrzeugschlüssel, die dem Einbruch zuzuordnen waren, wurden später bei zwei Männern (52 und 29) gefunden. Sie hatten in der Kölner Straße randaliert, so die Beamten. Sie stahlen drei leere Kisten Bier und warfen Flaschen auf die Straße. Da die Männer stark alkoholisiert waren, wurden sie in Gewahrsam genommen. Wer letztendlich in den Kfz-Handel eingebrochen ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

