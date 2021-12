Polizei erwischt Siegener Brummi-Fahrer bekifft am Steuer

Mettmann/Siegen. Lkw-Fahrer aus Siegen-Wittgenstein gerät in Mettmann in Verkehrskontrolle: Polizist riecht Cannabisprodukte deutlich trotz FFP2-Maske.

Die Polizei Mettmann hat am Mittwoch, 1. Dezember, einen kiffenden Brummi-Fahrer aus Siegen-Wittgenstein aus dem Verkehr gezogen. Der 54-Jährige war mit seinem 40-Tonnen-Sattelzug in eine Kontrolle geraten, die die Lkw-Spezialisten des Verkehrsdienstes Mettmann gezielt durchführte.

Ziel der Aktion war es, das Einhalten der vorgeschriebenen Fahrtrichtung an einer Kreuzung zu überprüfen; der Lkw wurde angehalten, weil der Fahrer das Verkehrsverbot an dieser Stelle missachtet hatte. Dafür wäre ein Verwarnungsgeld in Höhe von 10 Euro fällig gewesen, so die Polizei, als der Beamte allerdings die Beifahrertür öffnete und ins Führerhaus kletterte, „erweiterte er sofort den ersten Tatvorwurf“, wie die Behörde mitteilt. Denn im Führerhaus roch es extrem nach Cannabisprodukten. „Trotz meiner FFP2-Maske deutlich wahrnehmbar!“, so der Polizist.

Siegen-Wittgensteiner Fahrer gibt Konsum und Besitz eines weiteren Joint zu

Der Verdacht bestätigte sich, als der 54-jährige Berufskraftfahrer einräumte, kurz zuvor einen Joint geraucht zu haben und einen weiteren besitze. Er wurde mit zur Wache genommen und von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss – beim ersten Verstoß ist dafür eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro fällig sowie die Übernahme der anfallenden Verfahrenskosten. Hinzu kommt noch eine Strafanzeige wegen Drogenbesitzes. Dem Lkw-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, der Sattelzug wurde von einem Ersatzfahrer der Spedition übernommen.

„Entspanntes Fahren“ bedeute nicht, dass man sich vor der Fahrt unter den Einfluss von Cannabisprodukten setzt, so der Kommentar der Beamten dazu.

