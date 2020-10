Polizei im Siegerland: Sieben Beamte neu im Bezirksdienst

Jens Fuchs ist einer von sieben Beamten der Kreis-Polizeibehörde Siegen-Wittgenstein, die kürzlich in den Bezirksdienst gewechselt sind. Er ist in Siegen im Einsatz.

Siegerland. Sieben Polizeibeamte sind im Siegerland in den Bezirksdienst gewechselt. Sie sind fortan in ihren Bereichen die direkten Ansprechpartner vor Ort.

Sieben Beamte der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein sind jüngst in den Bezirksdienst (BD) gewechselt. „Sie sind damit die direkten Ansprechpartner vor Ort“, wie die Polizei erläutert.

– Gleich zwei neue „BD’s“ gibt es in Kreuztal. Patrick Solbach und Markus Grüttner sind beide seit 1999 in Siegen-Wittgenstein im Einsatz. Markus Grüttner war zuletzt auf der Wache in Kreuztal und kümmert sich künftig um die Bereiche Littfeld, Krombach und Eichen. Patrick Solbach war bis zuletzt im Bezirks-Schwerpunktdienst in Siegen und übernimmt nun die Bereiche Kreuztal-Süd, Buschhütten, Fellinghausen, Osthelden und das Heestal.

Polizei: Neue Bezirksbeamte auch in Freudenberg, Siegen, Hilchenbach und Wilnsdorf

– Auch in Freudenberg sind mit Holger Trogisch und Jochen Gerold zwei neue „BD’s“ im Einsatz. Die beiden Polizeihauptkommissare sind seit mehr 30 Jahren im Polizeidienst aktiv und sind ab sofort im Freudenberger Rathaus zu finden.

– Das neueste Mitglied im Siegener Bezirksdienst ist Jens Fuchs. Zuvor war er elf Jahre als „Szenekundiger Beamter“ im Bereich Fußball aktiv.

– Auch die Stadt Hilchenbach hat mit Hubertus Stricker einen neuen Bezirksdienstbeamten bekommen. Er unterstützt künftig seinen Kollegen Klaus Thomas Glitt.

– Stefan Moll ist in den Bezirksdienst in Wilnsdorf gewechselt. Der Polizeihauptkommissar war zuletzt knapp 20 Jahre auf der Wache der Gemeinde im Einsatz.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.